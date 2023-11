Weiter geht es in der Champions League, RB Salzburg empfängt heute zuhause Inter Mailand. Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream!

Im ersten Rückspiel der Gruppenphase bekommt es RB Salzburg am heutigen Mittwoch, dem 8. November, mit Inter Mailand zu tun. Ab 21 Uhr geht es in der Red Bull Arena (Wals bei Salzburg) zur Sache.

Die Salzburger sind mit einem 2:0-Sieg bei Benfica Lissabon gut in die CL-Saison gestartet, zwei Niederlagen gegen Real Sociedad San Sebastian (0:2) und Inter Mailand (1:2) haben RB allerdings auf den dritten Platz verschlagen. Vier Punkte fehlen auf den nächstbesten Rang, ein Sieg gegen die Nerazzurri wäre also sehr wertvoll.

Wenn Ihr wissen möchtet, wie die Übertragungssituation hierzulande aussieht, seid Ihr in diesem Artikel genau richtig!

RB Salzburg vs. Inter Mailand heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Ihr seid an einer Liveübertragung der Champions League interessiert und es ist Mittwoch? Dann gibt es nur eine Anlaufstelle, nämlich DAZN! Pünktlich zum Anpfiff, also um 21 Uhr, empfangen Euch dort Kommentator Carsten Fuß und Experte Sebastian Kneißl. Dies gilt für die Livestreams über die Website und auch in der DAZN-App.

Beim Streamingdienst findet Ihr nicht nur dieses Duell live und exklusiv in voller Länge, sondern auch fast alle weiteren Partien der Königsklasse. Einen Haken gibt es allerdings: Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement von DAZN Unlimited. Im flexiblen Monatsabo kostet dieses Paket 44,99 Euro, mit dem Jahresabo für 29,99 Euro spart Ihr ein wenig.

Champions League: RB Salzburg vs. Inter Mailand heute im Liveticker von SPOX

Wenn Ihr das Ganze lieber ganz entspannt in Textform verfolgen möchtet, könnt Ihr das natürlich auch tun - und zwar bei SPOX. Mit unseren Tickern verpasst Ihr nichts:

Hier geht's zum Liveticker der Partie RB Salzburg vs. Inter Mailand.

Champions League, 4. Spieltag: Die Tabelle von Gruppe D