Red Bull Salzburg hofft auf Champions-League-Wunder: "Es kann noch viel passieren"

Vier Punkte stehen nach vier Spielen in der Champions League für Red Bull Salzburg zu Buche. Das 1:1 am Dienstagabend bei SSC Napoli hat die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale zwar nicht größer werden lassen. Die Salzburger strichen dennoch primär das Positive hervor - die Leistung, aber auch den Punktgewinn, der sie zumindest dem Umstieg in die Europa League sehr nahe gebracht hat.

"Es ist ein super Punkt, ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt", betonte Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Den dritten Gruppenplatz, der zum Überwintern in der Europa League berechtigt, würde sein Team bereits mit einem Remis im nächsten Spiel am 27. November bei Schlusslicht KRC Genk fixieren. Aber auch die Top zwei hat Marsch bei vier bzw. fünf Zählern Rückstand auf Napoli und Liverpool noch nicht abgeschrieben. "Wir sind noch am Leben in diesem Turnier."

Um ihre Mini-Aufstiegschance zu wahren, müssen die Bullen ihre beiden ausständigen Spiele in Genk und am 10. Dezember zu Hause gegen Titelverteidiger Liverpool gewinnen. Dazu müsste entweder Liverpool daheim gegen Napoli oder Napoli daheim gegen Genk Punkte lassen. "Wir spielen jetzt Spiel für Spiel", erklärte Marsch. "Wir haben vier Punkte, der nächste Schritt ist Genk. Es kann viel passieren in den nächsten zwei Spielen."

Bemüht, aber müde: Salzburgs Noten gegen Napoli © GEPA 1/13 RB Salzburg holt in der Champions League auswärts einen Punkt gegen Napoli. Eigentlich ein gutes Ergebnis, für Salzburg scheint der Zug ins CL-Achtelfinale aber abgefahren. SPOX benotet die Leistung der Mozartstädter. © GEPA 2/13 Carlos Coronel (Note= 2): Bewies gleich in der Anfangszeit Hexer-Qualitäten, gleichzeitig verschätzte er sich bei einer Allerweltsflanke einmal ziemlich böse. Als nominelle Nummer Drei aber dennoch eine tadellose Leistung. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note= 3): Der Dauerbrenner feierte seinen 100 (!) Europacup-Einsatz und brachte Gegenspieler Callejon zuweilen an den Rand der Verzweiflung. Offensiv nicht so aktiv wie gewohnt, man hatte das Gefühl, der Akku wird langsam schwächer. © GEPA 4/13 Marin Pongracic (Note= 4-): Schwamm des Öfteren und bekam im Zuge dessen in der ersten Hälfte den Zorn des Junuzovic zu spüren. Wirkte im ersten CL-Spiel noch überfordert, ließ sich auch beim Gegentreffer anschütten. Blieb zum Pausentee in der Kabine. © GEPA 5/13 Maximilian Wöber (Note= 2): Unterstützte den Kollegen Ulmer in der Schlacht gegen Callejon und Mertens, schnörkellos und staubtrocken. Wurde bei zwei Salzburger Eckbällen sträflich vernachlässigt, mit den Goals wurde es aber nichts. © GEPA 6/13 Jerome Onguene (Note= 3): Mister Eisenschädl. Offensiv immer wieder für einen gefährlichen Kopfball gut, hinten jedoch ähnlich wie Kollege Pongracic fehleranfällig. © GEPA 7/13 Rasmus Kristensen (Note= 2): Erledigte seine Aufgabe humorlos und bravorös, hatte die meisten Ballkontakte aller Bullen. Mit Lorenzo Insigne bekam er es definitiv nicht mit dem angenehmsten Gegenspieler zu tun, blieb aber standfest. © GEPA 8/13 Takumi Minamino (Note= 3): Bemüht, aber glücklos. Biss sich an der massierten und gut stehenden Hintermannschaft der Italiener die Zähne aus, konnte seine Quirligkeit und Dynamik nicht wirklich so tödlich wie gewohnt ausspielen. © GEPA 9/13 Zlatko Junuzovic (Note= 2): Der Stratege und Strippenzieher konnte sein außergewöhnlich feines Fusserl bei den Pässen nicht so zur Schau stellen wie in der Liga. Dennoch richtig bemüht und quasi omnipräsent. © GEPA 10/13 Dominik Szoboszlai (Note= 4): Von einem derart hoch veranlagten Kicker darf man ein bisserl mehr verlangen. Wirkte bisweilen etwas unkonzentriert und einen Schritt zu langsam. © GEPA 11/13 Hwang Hee-chan (Note= 3): Holte wie schon im Hinspiel in Salzburg den Elfmeter für die Bullen heraus. Bissig und aktiv, jedoch manchmal zu umständlich und inkonsequent. © GEPA 12/13 Erling Haaland (Note= 4): Beim Elfmeter erneut eiskalt, die hohen Erwartungen und Gerüchte um den 19-Jährigen scheinen aber leise Tribut zu zollen. Nicht so präsent und präzise wie ansonsten. Verlor zudem jeden seiner Zweikämpfe. © GEPA 13/13 Enock Mwepu (Note= 3): Ersetzte nach der ersten Hälfte Marin Pongracic und formierte die Mittelfeld-Raute, dadurch stabilisierte sich die Hintermannschaft der Bullen. Offensiv zwar engagiert, bisweilen aber etwas zu ängstlich.

Marsch: "Haben in vier Spielen wirklich gut gespielt"

Mit der Entwicklung, die sein Team in der Königsklasse hingelegt hat, ist der US-Amerikaner zufrieden. "In vier Spielen in diesem Turnier haben wir wirklich gut gespielt." Die Leistung in Neapel sei vielleicht nicht die beste der bisherigen Saison gewesen. "Aber der Gegner hat viel zu tun mit diesem Thema." Der italienische Vizemeister, in der nationalen Liga in die Krise gerutscht, sei enorm schwierig zu verteidigen.

Besser gelang es den Salzburgern, nachdem Marsch zur Pause von der defensiven Dreier- auf die gewohntere Viererkette umgestellt hatte. "Wir haben viel zu tun, das ist klar. Aber vier Punkte und vier gute Leistungen, das ist nicht so schlecht", sagte der Chefcoach über die bisherige CL-Saison. "Es ist das erste Mal für diesen Verein gegen diese Top-Top-Gegner. Wir sind stolz auf unsere Jungs."

Ähnlich sah das Sportdirektor Christoph Freund. "Ich glaube, den ganzen Herbst präsentieren wir uns schon richtig gut - auch in der Champions League", meinte der Salzburger. "Ich bin mächtig stolz auf die Truppe. Sie hat sich entwickelt. Es macht Freude zu sehen, wie sie sich dem Niveau angepasst hat."

Allen voran Erling Haaland, der mit seinem siebenten Tor im vierten Champions-League-Einsatz einmal mehr Geschichte schrieb. Mehr als fünf Treffer sind in den ersten vier Partien in der Königsklasse noch keinem anderen Akteur gelungen. "Das ist spektakulär", sagte Freund über die Ausbeute des 19-jährigen Norwegers. "Er hat wieder ein gutes Spiel gemacht", ergänzte Marsch. Haaland selbst sprach von einem "bittersüßen" Abend, sind die CL-Aufstiegschancen durch das Remis doch nur noch gering.

Christoph Freund: "Hier haben schon andere Mannschaften verloren"

"Grundsätzlich sind wir sehr happy und stolz, dass wir hier einen Punkt mitnehmen. Hier haben schon ganz andere Mannschaften verloren", erinnerte Freund und sprach von einem "sehr, sehr wertvollen" Zähler. "Unser großes Ziel ist, (im Europacup) zu überwintern. Dem sind wir einen großen Schritt nähergekommen."

Statt Champions dürfte es im Frühjahr aber eher wieder Europa League heißen - der Bewerb, in dem Salzburg 2018 das Halbfinale erreicht hat und zuletzt im März im Achtelfinale an Napoli gescheitert ist. Bei Salzburg standen diesmal nur drei Spieler in der Startformation, die schon vor acht Monaten beim 0:3 in Neapel begonnen hatten - laut Freund ein Zeichen für den erfolgreich vollzogenen Umbruch im Team.

Sonderlob vom Sportdirektor holte sich Carlos Coronel ab, der den verletzten ÖFB-Teamtorhüter Cican Stankovic einmal mehr hervorragend vertrat. "Wir können uns bei Carlos bedanken. Er hat wirklich eine super Leistung gezeigt und auch eine richtig gute Ausstrahlung", meinte Freund. Am Sonntag (17.00 Uhr) kann sie der Brasilianer im Bundesliga-Schlager beim Tabellendritten WAC erneut unter Beweis stellen.

Salzburg in der Champions League mit dem Rücken zur Wand

Salzburg bleibt Dritter und braucht aus den zwei verbleibenden Spielen wohl zwei Siege und Schützenhilfe, um noch den Sprung in die K.o.-Phase zu erreichen. Ihr nächstes Gruppenspiel bestreiten die Salzburger am 27. November bei KRC Genk. Mit einem Remis gegen das Schlusslicht aus Belgien hätte Österreichs Meister Gruppenplatz drei und damit den Umstieg in die Europa League sicher.