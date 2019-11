Stimmen zu Napoli - Salzburg: "Wir sind noch am Leben für eine K.o.-Phase"

Red Bull Salzburg hat am Dienstagabend zwar einen Punkt bei SSC Napoli erkämpft, die Chancen auf einen Aufstieg in die K.o.-Phase wohl verspielt. Bullen-Verteidiger Maximilian Wöber zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Remis.

Die Stimmen zu Napoli gegen Genk.

Maximilian Wöber (Salzburg-Verteidiger): "Napoli war das bessere Team. Wir können froh über den Punkt sein, auch wenn wir einen Sieg benötigt haben."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Unser Ballbesitz war in der ersten Halbzeit nicht gut. Enock Mwepu hat dann für ein bisschen mehr Kontrolle gesorgt. Der Punkt ist am Ende ganz wichtig für uns. Natürlich wollten wir hier gewinnen, aber am Ende des Spiels waren beide Teams nicht mehr in der Lage nachzusetzen. Wir sind noch am Leben für eine K.-o.-Phase. Es kann noch viel passieren."

Erling Haaland (Salzburg-Torschütze): "Wenn Sie es uns vor der Saison gesagt hätten, dass wir hier einen Punkt holen, dann hätten wir uns nicht beschweren können. Nun sind es gemischte Gefühle. Wir hätten drei Punkte gebraucht, aber es war ein gutes Team, gegen das wir gespielt haben. Es ist immer noch bittersüß."

...zu seiner eigenen Person: "Es ist gut für mich, wenn es Gerüchte gibt. Vielleicht wollen mich ein paar Clubs, das ist positiv für mich."

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): "Für uns passt das X. Es war nicht unser bestes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit war die Führung glücklich. Schade, dass wir vor der Pause das Tor kassiert haben. Wenn man sagt, man nimmt einen Punkt aus Neapel mit, dann passt das. Für den weiteren Verlauf ist der Punkt sehr wichtig."

...zu seinem 100. Europacup-Spiel: "Es ist schon etwas Besonderes, wenn man es sich vor Augen führt. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu."

Bemüht, aber müde: Salzburgs Noten gegen Napoli © GEPA 1/13 RB Salzburg holt in der Champions League auswärts einen Punkt gegen Napoli. Eigentlich ein gutes Ergebnis, für Salzburg scheint der Zug ins CL-Achtelfinale aber abgefahren. SPOX benotet die Leistung der Mozartstädter. © GEPA 2/13 Carlos Coronel (Note= 2): Bewies gleich in der Anfangszeit Hexer-Qualitäten, gleichzeitig verschätzte er sich bei einer Allerweltsflanke einmal ziemlich böse. Als nominelle Nummer Drei aber dennoch eine tadellose Leistung. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note= 3): Der Dauerbrenner feierte seinen 100 (!) Europacup-Einsatz und brachte Gegenspieler Callejon zuweilen an den Rand der Verzweiflung. Offensiv nicht so aktiv wie gewohnt, man hatte das Gefühl, der Akku wird langsam schwächer. © GEPA 4/13 Marin Pongracic (Note= 4-): Schwamm des Öfteren und bekam im Zuge dessen in der ersten Hälfte den Zorn des Junuzovic zu spüren. Wirkte im ersten CL-Spiel noch überfordert, ließ sich auch beim Gegentreffer anschütten. Blieb zum Pausentee in der Kabine. © GEPA 5/13 Maximilian Wöber (Note= 2): Unterstützte den Kollegen Ulmer in der Schlacht gegen Callejon und Mertens, schnörkellos und staubtrocken. Wurde bei zwei Salzburger Eckbällen sträflich vernachlässigt, mit den Goals wurde es aber nichts. © GEPA 6/13 Jerome Onguene (Note= 3): Mister Eisenschädl. Offensiv immer wieder für einen gefährlichen Kopfball gut, hinten jedoch ähnlich wie Kollege Pongracic fehleranfällig. © GEPA 7/13 Rasmus Kristensen (Note= 2): Erledigte seine Aufgabe humorlos und bravorös, hatte die meisten Ballkontakte aller Bullen. Mit Lorenzo Insigne bekam er es definitiv nicht mit dem angenehmsten Gegenspieler zu tun, blieb aber standfest. © GEPA 8/13 Takumi Minamino (Note= 3): Bemüht, aber glücklos. Biss sich an der massierten und gut stehenden Hintermannschaft der Italiener die Zähne aus, konnte seine Quirligkeit und Dynamik nicht wirklich so tödlich wie gewohnt ausspielen. © GEPA 9/13 Zlatko Junuzovic (Note= 2): Der Stratege und Strippenzieher konnte sein außergewöhnlich feines Fusserl bei den Pässen nicht so zur Schau stellen wie in der Liga. Dennoch richtig bemüht und quasi omnipräsent. © GEPA 10/13 Dominik Szoboszlai (Note= 4): Von einem derart hoch veranlagten Kicker darf man ein bisserl mehr verlangen. Wirkte bisweilen etwas unkonzentriert und einen Schritt zu langsam. © GEPA 11/13 Hwang Hee-chan (Note= 3): Holte wie schon im Hinspiel in Salzburg den Elfmeter für die Bullen heraus. Bissig und aktiv, jedoch manchmal zu umständlich und inkonsequent. © GEPA 12/13 Erling Haaland (Note= 4): Beim Elfmeter erneut eiskalt, die hohen Erwartungen und Gerüchte um den 19-Jährigen scheinen aber leise Tribut zu zollen. Nicht so präsent und präzise wie ansonsten. Verlor zudem jeden seiner Zweikämpfe. © GEPA 13/13 Enock Mwepu (Note= 3): Ersetzte nach der ersten Hälfte Marin Pongracic und formierte die Mittelfeld-Raute, dadurch stabilisierte sich die Hintermannschaft der Bullen. Offensiv zwar engagiert, bisweilen aber etwas zu ängstlich.

Salzburg in der Champions League mit dem Rücken zur Wand

Salzburg bleibt Dritter und braucht aus den zwei verbleibenden Spielen wohl zwei Siege und Schützenhilfe, um noch den Sprung in die K.o.-Phase zu erreichen. Ihr nächstes Gruppenspiel bestreiten die Salzburger am 27. November bei KRC Genk. Mit einem Remis gegen das Schlusslicht aus Belgien hätte Österreichs Meister Gruppenplatz drei und damit den Umstieg in die Europa League sicher.