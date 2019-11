HIGHLIGHTS: Red Bull Salzburg gegen SSC Napoli, Tore im Video

Der FC Red Bull Salzburg bestritt am Dienstagabend das vierte Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Die Tore und Highlights von der Partie gegen SSC Napoli gibt es in diesem Artikel als Video.

Erling Haaland traf in der Anfangsphase vom Elfmeterpunkt, Napoli kam aber durch Lozano zum mehr als verdienten Ausgleich.

Champions League: Red Bull Salzburg in Gruppe E

Salzburg bleibt Dritter und braucht aus den zwei verbleibenden Spielen wohl zwei Siege und Schützenhilfe, um noch den Sprung in die K.o.-Phase zu erreichen. Ihr nächstes Gruppenspiel bestreiten die Salzburger am 27. November bei KRC Genk. Mit einem Remis gegen das Schlusslicht aus Belgien hätte Österreichs Meister Gruppenplatz drei und damit den Umstieg in die Europa League sicher.