Warum alle Liverpool-Fans in Minute 21 klatschten

Während dem Champions-League-Duell zwischen dem FC Liverpool und Red Bull Salzburg setzten in Minute 21 die Fans der Reds zum Applaus an.

Der Hintergrund: Unter dem Motto "Clap for Clarky" rief die Fans des FC Liverpool in Foren und sozialen Medien zum Gedenken an Liverpool-Fan Liam Clark auf.

Der 21-Jährige verstarb am Dienstag dem 10. September bei einem tragischen Autounfall in Birmingham. Erst vor wenigen Monaten bekamen Liam und seine Freundin Olivia einen kleinen Jungen.

Nicht nur Liams Eltern und seine Freundin setzten sich für den kollektiven Applaus ein - zuletzt baten auch die beiden Klublegenden Jamie Carragher und Robbie Fowler um Anteilnahme und erwiesen dem verstorbenen Liverpool-Fan die letzte Ehre.