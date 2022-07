Sasa Kalajdzic über FC-Bayern-Transfer: "Gäbe kein besseres Timing“

Nach zahlreichen Gerüchten um verschiedene Klubs und Ligen wurde es um Sasa Kalajdzic ruhig. Jetzt spricht der Österreicher über seine Zukunft und einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern.

Lange wurde Sasa Kalajdzic als möglicher Nachfolger für Robert Lewandowski beim deutschen Serienmeister FC Bayern München gehandelt. Der Pole wechselte bekanntlich für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona.

Zwar wurde mit Sadio Mane bereits ein Weltstar für die Offensive geholt, ein weiterer Angreifer könnte dennoch andocken. Mit Mathys Tel kommt wohl ein 17-jähriges Talent von Stade Rennes. Die Gespräche laufen.

Und Kalajdzic? Der Vertrag des Österreichers läuft in Stuttgart noch bis 2023, für rund 25 Millionen Euro wäre er zu haben. Von Sky auf einen Wechsel zum FC Bayern angesprochen sagt der 25-Jährige trocken: "Wenn man es nüchtern und neutral betrachtet, gäbe es wahrscheinlich kein besseres Timing." Aber: "Ich kann nicht entscheiden, ob ich zu Bayern gehe.“

Sasa Kalajdzic: "Will keinen Blödsinn erzählen"

Sollte ein Angebot eines interessierten Klubs beim VfB ankommen, müsste der Klub freilich erst akzeptieren. "Man muss am Ende sehen, ob der VfB das akzeptiert, ob ich das überhaupt will. Da spielen viele Dinge eine Rolle", so Kalajdzic. Einen Verbleib will er jedenfalls nicht versprechen: "Ich kann und möchte nichts dazu sagen, weil ich nichts versprechen will oder irgendeinen Blödsinn erzählen will.“

Der Wiener wurde im laufenden Transfersommer neben dem FC Bayern auch mit Borussia Dortmund, Manchester United, RB Leipzig, Tottenham Hotspur, Newcastle United, AS Roma und Leicester City in Verbindung gebracht.