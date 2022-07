FC Bayern: Oliver Kahn schließt weitere Mega-Transfers in diesem Sommer aus

Oliver Kahn hat in einem Interview ausgeschlossen, dass die Bayern in diesem Sommer noch einmal tief in die Tasche greifen werden. Zwei Spieler könnten den FC Bayern aber dennoch noch verstärken.

"Es gab mit [Mathys] Tel vor kurzem ein weiteres Gespräch", erklärte Kahn im Interview mit der tz. Auch mit Laimer sind wir im Austausch. Man muss einfach schauen, wie sich das jetzt entwickelt." Gerade mit Laimer sind die Verhandlungen wohl fortgeschritten, auch wenn RB Leipzig sich weiterhin sträubt, den Österreicher gehen zu lassen.

Noch am Donnerstag hatte RB-Chef Oliver Mintzlaff angedeutet, dass die Leipziger den Mittelfeldspieler womöglich noch ein Jahr behalten wollen. Laimer würde dann 2023 ablösefrei wechseln, da sein Vertrag in der Messestadt dann ausläuft. Rennes-Stürmer Tel wäre dagegen laut Sport1 eher ein Kandidat für die Zukunft und nicht als direkter Nachfolger von Robert Lewandowski eingeplant.

Im tz-Interview deutete Kahn ohnehin an, dass die Bayern eher keinen großen Transfer mehr tätigen. "Es gibt keinen Bedarf, dass wir uns jetzt noch mal mit Spielern in der Größenordnung von Matthijs de Ligt beschäftigen", stellte der frühere Weltklasse-Torhüter klar und schob gleich eine Erklärung nach:

"Wir holen internationale erfahrene Top-Stars wie einen Sadio Mane und Matthijs de Ligt gezielt dazu. Am wichtigsten ist aber, dass wir Spieler unter Vertrag haben, die unser Gerüst bilden", erklärte Kahn die Philosophie. "Das Ganze ist wie ein Gemälde, an dem wir immer wieder weitertüfteln. Aber nicht um jeden Preis, und wir können den Markt nach unseren bisherigen Transfers in Ruhe beobachten."

Allgemein gefällt Kahn der Mix der Mannschaft, auch wenn ganz vorne ein echter Top-Stürmer fehlt. Mit den Ajax-Spielern Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui kamen weitere gestandene Spieler, die dem Kader mehr Breite verleihen sollen, was laut Kahn auch dringend notwendig war: "Wegen der Unterbrechung durch die WM im Winter wird es die härteste Saison ever. Um da das Niveau halten zu können, brauchen wir einen starken, breiten Kader. Wir können jetzt auch Ausfälle ersetzen, ohne dass zu viel an Substanz verloren geht."

© getty Oliver Kahn ist Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern.

