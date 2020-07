Leihe mit Kaufoption! Hannes Wolf vor Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

Der Transfer von Hannes Wolf von RB Leipzig zu Borussia Mönchengladbach nimmt Formen an. Wie der Kicker berichtet, wird wohl eine Leihe mit Kaufoption zu Standen kommen.

Der Hintergrund: RB Leipzig würde zwar einen fixen Verkauf des Österreichers bevorzugen - im Idealfall in einer Größenordnung von zwölf Millionen Euro - jedoch seien die Fohlen nicht in der Lage, einen derartigen Deal zu stemmen.

Nun wird im Hintergrund an einer Leihlösung gebastelt - mit "Kaufoption oder einer Kaufverpflichtung bei Erfüllung bestimmter Kriterien", so der Kicker. In Gladbach hofft man nun, dass der 21-Jährige unter seinem alten Coach Marco Rose aufblüht.

Etwas, das Wolf in Leipzig nie gelang - sein Engagement stand wegen einer langwierigen Knöchelverletzung schon zu Beginn unter keinen guten Vorzeichen. Nun dürfte Wolf RB Leipzig durch die Hintertüre verlassen.