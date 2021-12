Im letzten Rennen der aktuell Formel 1-Saison kommt es zum Showdown in der Weltmeisterschaft zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Alle Informationen zur Übertragung in Österreich und wie Ihr dort heute den GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ein Finale furioso erwartet uns am heutigen Tag in Abu Dhabi! Vor dem letzten Rennen der Saison sind Max Verstappen und der amtierende Weltmeister Lewis Hamilton in der Fahrerwertung gleichauf. Wer sich zum Formel 1-Champion 2021 küren lassen kann, wird heute beim GP von Abu Dhabi entschieden.

Das Rennen im Wüstenstaat ist für 14.00 Uhr angesetzt. Gefahren wird am heutigen Sonntag, den 12. Dezember, auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Die Strecke, die von dem deutschen Strecken-Papst Hermann Tielke entworfen wurde, wird seit 2009 von der Formel 1 befahren.

Die aktuelle Formel 1-Saison ist so spannend wie schon lange keine mehr. Max Verstappen und Lewis Hamilton duellieren sich schon seit dem Beginn dieser Saison unerbittlich. Die Führung in der WM wechselte in dieser Saison ständig und vor dem letzten Rennen befinden sich die beiden Kontrahenten punktgleich an der Spitze. Holt Max Verstappen heute seinen ersten Formel 1-Titel in seiner Karriere, oder wird Lewis Hamilton mit acht Titeln zum alleinigen Rekordhalter in der Königsklasse?

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

In Österreich wird das heutige Rennen in Abu Dhabi von einigen Sendern übertragen. Sowohl im Free-TV, Pay-TV und im Livestream könnt Ihr das Spektakel heute live erleben.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Free-TV in Österreich

In dieser Saison wechseln sich der ORF und Servus TV mit der Übertragung der Formel 1-Rennen ab. Am heutigen Tag ist der ORF für die Übertragung des GP von Abu Dhabi zuständig.

Ab 13.25 Ihr seht Ihr auf ORF2 das Rennen im Free-TV live. Der Rennbeginn ist dann etwas später um 14.00 Uhr. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kommentieren das Rennen für den ORF heute.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Pay-TV in Österreich

Auf Sky seht Ihr das heutige Rennen beim GP von Abu Dhabi ebenfalls live und in voller Länge.

Ab 12.30 Uhr beginnen die Vorberichte zum Rennen auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Das Ganze kommentieren heute Sascha Roos, sowie Ralf Schumacher und Timo Glock.

© getty Eine Legende des Sports verlässt die Bühne: Kimi Räikkönen bestreitet heute in Abu Dhabi sein letztes Formel 1-Rennen.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Livestream in Österreich

Wer das heutige Rennen lieber im Livestream sehen möchte, dem bieten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Zum einen bietet der ORF einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an auf dem Ihr heute auch den GP von Abu Dhabi sehen könnt.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spektakel mit der Sky Go-App verfolgen, oder Ihr bucht das Sky Ticket, welches es Euch ebenfalls erlaubt das heutige Rennen live und in voller Länge zu verfolgen.

Die letzte Alternative ist der Stream der Formel 1. Der heißt F1TV und kann in Österreich kostenpflichtig gebucht werden. Dort seht Ihr das Rennen ebenfalls live und vollumfänglich.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1 Verstappen Red Bull 2 Hamilton Mercedes 3 Norris McLaren 4 Perez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Mercedes 7 Leclerc Ferrari 8 Tsunoda AlphaTauri 9 Ocon Alpine 10 Ricciardo McLaren 11 Alonso Alpine 12 Gasly AlphaTauri 13 Stroll Aston Martin 14 Giovinazzi Alfa Romeo 15 Vettel Aston Martin 16 Latifi Williams 17 Russell Williams 18 Räikkönen Alfa Romeo 19 Schumacher Haas 20 Mazepin Haas

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die Infos im Überblick

Rennen: GP von Abu Dhabi

GP von Abu Dhabi Datum: 12. Dezember

12. Dezember Rennstart: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Übertragung im TV: ORF2, Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD,

ORF2, Übertragung Im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Der Liveticker von SPOX

Den kompletten GP von Abu Dhabi könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst nichts von der Action auf der Strecke. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die Strecke im Überblick

Name: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Streckenlänge: 5,281 km

5,281 km Kurven: 16

16 Rundenrekord: 1.39, 283 min (Lewis Hamilton, 2019)

1.39, 283 min (Lewis Hamilton, 2019) Eröffnung: 2009

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Der Stand in der Fahrerwertung