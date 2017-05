Kerber mit Mühe im Achtelfinale

Montag, 08.05.2017

In der Runde der letzten 16 trifft Kerber in Madrid auf Wildcard-Starterin Maria Scharapowa (Russland) oder die Kanadierin Eugenie Bouchard. Kerber, die bei ihrem Heimspiel in Stuttgart vor anderthalb Wochen in der ersten Runde gescheitert war, verwandelte ihren ersten Satzball gegen Siniakova nach nur 26 Minuten. Im zweiten Durchgang gewann sie allerdings nur eines von drei Aufschlagspielen, musste dabei sogar sechs Breakbälle abwehren.

Im dritten Satz kassierte die 29-Jährige auf der Anlage La Caja Mágica ein weiteres Break von der auf Weltranglistenplatz 37 geführten Siniakova und war nur zwei Punkte von einer erneuten Niederlage entfernt. Kerber fing sich jedoch und verwandelte nach knapp zwei Stunden ihren ersten Matchball.

Das WTA-Turnier in Madrid im Überblick