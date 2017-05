Siegemund-Coup bei Nachtschicht in Madrid

Sonntag, 07.05.2017

Laura Siegemund setzt ihren Erfolgslauf auch in der spanischen Hauptstadt fort

Siegemunds nächste Gegnerin ermitteln die US-Amerikanerin Coco Vanderweghe und einem Qualifikantin. Neben der Stuttgart-Siegerin, die nach ihrem Titelgewinn in der Neckar-Metropole vor Wochenfrist in der Weltrangliste auf Position 30 geführt ist, stehen in der spanischen Hauptstadt von den deutschen Spielerinnen auch die topgesetzte Weltranglistenzweite Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) im Hauptfeld.

Das Duell zwischen Siegemund und Konta fand wegen der unerwartet langen Spieldauer der vorherigen Matches auf dem Manolo-Santana-Court am Samstagabend erst sehr spät statt. Als die fünf zuvor angesetzten Drei-Satz-Spiele entschieden waren, konnten Siegemund und ihre Gegnerin erst nach Mitternacht den Platz betreten. Ihren Siegpunkt verwandelte Siegemund am Sonntagmorgen nach 2.00 Uhr MESZ.

Das WTA-Turnier in Madrid im Überblick