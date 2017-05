Turniersieger auf dem Vormarsch

Montag, 08.05.2017

Alle drei Turniersieger der ATP-World-Tour-Veranstaltungen vergangene Woche machen in der jüngsten Rangliste des Weltverbandes einen Sprung nach vorne: Marin Cilic, Sieger in Istanbul, überholt Kei Nishikori und ist nun die Nummer sieben der Welt. Pablo Carreno Busta ging in Estoril als Champion vom Platz und verbessert sich um drei Ränge auf Platz 18. München-Triumphator Alexander Zverev macht eine Position gut, der gebürtige Hamburger liegt damit auf Position 19. Angeführt wird das Ranking nach wie vor von Andy Murray vor Novak Djokovic, Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, rangiert auf Platz neun. Aus deutscher Sicht erwähnenswert: Jan-Lennard Struff erreicht nach seinem Viertelfinale in München ein neues Karrierehoch, der Warsteiner ist an Position 44 klassiert.

Bei den Damen führt nach wie vor Serena Williams vor Angelique Kerber die Rangliste an. Vier Plätze verloren hat Simona Halep, der Rumänin sind die Punkte für ihren Vorjahressieg in Madrid aus der Wertung gefallen. Gewinnerin der Woche, nicht nur in Prag, war Mona Barthel: Die Deutsche verbesserte sich mit ihrem vierten WTA-Titel um 26 Ränge, liegt nun auf Position 56. Finalgegnerin Kristyna Pliskova machte zehn Plätze gut, die Tschechin ist nun 48. Ebenfalls verbessert hat sich Barbara Haas, die beste österreichische Spielerin: Sie wird derzeit auf rang 159 der WTA-Weltrangliste geführt.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste

Die aktuelle ATP-Weltrangliste