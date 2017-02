Bouchard: "Zweites Date mit Fan? Sicher!"

Freitag, 17.02.2017

Der 20 Jahre alte John Goehrke wettete auf Twitter gegen Bouchard und auf einen Sieg der New England Patriots. Als die dann doch noch das Comeback schafften, konnte Bouchard keinen Rückzieher mehr machen. Die Kanadierin flog Goehrke ein und sorgte damit weltweit für Aufsehen. Sie selbst gab zu: "Nach all der Aufmerksamkeit, die es in den Medien gab, konnte ich nicht mehr zurückziehen."

Vor dem Date sei sie nervös gewesen, sagte sie der Sports Illustrated: "Ich war etwas besorgt, nachdem ich sein Twitter-Profil gesehen hatte. Sein Profilbild war ein Bild von Tiger Woods." Goehrke stellte sich jedoch als "Gentleman" heraus, so Bouchard. Am Mittwochabend besuchten die beiden ein Spiel der Brooklyn Nets, die Kanadierin dokumentierte das Date auf Social Media - und schien sichtlich Spaß zu haben.

So wird das Tennis-Ass nun sogar ein zweites Date antreiben. "Sicher!", kündigte sie auf Nachfrage von TMZ nach dem Spiel an. Auch Goehrke war nicht unzufrieden. "Bestes Date ever" war seine Reaktion auf den Abend mit Bouchard.

