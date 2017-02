"Domi" Thiem legt nach – Viertelfinale!

Donnerstag, 16.02.2017

Jetzt scheint es bei Dominic Thiem tatsächlich aufwärts zu gehen! Nach Achtelfinals 2014 als Qualifikant und 2015 ist Österreichs großes Aushängeschild beim ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam beim dritten Versuch erstmals ins Viertelfinale eingezogen. Der 23-jährige Niederösterreicher (ATP 8) legte auf seinen Auftakterfolg über den deutschen Jungstar Alexander Zverev (ATP 18) nach und eliminierte am Donnerstag am späten Abend nach MEZ auch Gilles Simon. Der zweitgesetzte Lichtenwörther zwang in der zweiten Runde den zähen, antizipationsstarken Franzosen (ATP 24) mit 6:4, 7:6 (4) in die Knie, nach rund 1:35 Stunden. Für den rot-weiß-roten Shootingstar ist dies erst das vierte ATP-World-Tour-500-Viertelfinale in seiner jungen Laufbahn nach Rio de Janeiro (Halbfinale), Acapulco (Turniersieg) und Halle (Halbfinale), allesamt im Vorjahr. Stets kam er dabei über diese Turnierrunde hinweg weiter - möchte er das auch diesmal schaffen, so braucht es am Freitag wieder im zweiten Match nach nicht vor 19:30 Uhr (MEZ) einen Sieg im ersten Vergleich mit dem 25-jährigen französischen Qualifikanten Pierre-Hugues Herbert (ATP 109), die Nummer zwei der Doppel-Weltrangliste.

Weitere Informationen folgen.

Hier die Ergebnisse aus Rotterdam: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation, Doppel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

Dominic Thiem im Steckbrief