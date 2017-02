Gerald Melzer schafft Saisonpremiere

Donnerstag, 16.02.2017

Gerald Melzer zwingt in Buenos Aires den Argentinier Guido Andreozzi in die Knie

Letzte Woche hatte er im Quito-Achtelfinale trotz vier Matchbällen noch hauchdünn verloren. Doch jetzt hat es für Gerald Melzer mit dem dritten Viertelfinale seiner Karriere auf der ATP-Tour, nach Semifinal-Einzügen in München 2015 und bei den Generali Open Kitzbühel 2016, geklappt. Der 26-Jährige ist, neuerlich nach einem starken Auftaktsieg gegen einen Gesetzten, diesmal mit einem Qualifikanten-Gegner erfolgreich fertiggeworden - der Deutsch-Wagramer (ATP 101) besiegte am Donnerstagabend nach MEZ bei den Argentina Open in Buenos Aires den Hausherrn Guido Andreozzi (ATP 142) nach knapp 94 Minuten Spielzeit mit 7:6 (4), 6:3. Im Kampf ums Erreichen der Vorschlussrunde geht es am Freitag gegen seinen Doppelpartner von den Australian Open in Melbourne: Alexandr Dolgopolov (ATP 66) aus der Ukraine. Der frühere Weltranglisten-13. eliminierte unmittelbar zuvor den zweitgelisteten Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 22) mit dem umgekehrten Ergebnis, 6:3, 7:6 (4).

In den alles entscheidenden Momenten voll da

Melzer zeigte in der gesamt sechsten ATP-Achtelfinal-Begegnung seiner Karriere (der dritten in dieser Saison nach Doha und Quito) eine gute Leistung, steigerte sich vor allem in den alles entscheidenden Momenten und erarbeitete sich letztlich verdient eine Saisonpremiere in Form eines ersten Viertelfinals auf der großen Tour. Im ersten Satz gab's keinen einzigen Breakball, Andreozzi gewann bis zum Tiebreak vier Punkte mehr, verhalf dem Niederösterreicher jedoch dort mit einem Doppelfehler zum einzigen und vorentscheidenden Minibreak zum 5:4. Melzer entschied anschließend einen spektakulären Ballwechsel, bei dem er sich zwischenzeitlich gar mit einem "Tweener" helfen musste, mit einem Smash für sich - und ließ beim ersten Satzball einen starken Rückhand-Longline-Winner folgen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte er die lange Zeit einzigen Breakchancen zunichte, drei an der Zahl, ein einziges wirklich gutes Returnspiel bei 4:3 reichte ihm dann, um die Weichen auf Sieg zu stellen.

Im darauffolgenden Aufschlaggame zog Melzer rasch auf 40:0 davon. Hatte er aus solch einer Ausgangslage in Quito tatsächlich noch den Sieg aus der Hand gegeben, so machte er diesmal den Sack zu und verwertete den ersten Matchball. Ihm sind damit 15.840 US-Dollar Preisgeld und immerhin 45 ATP-Zähler sicher, mit denen er den in dieser Woche drohenden Rückfall in der Weltrangliste auf einen Platz um 110 abmildern dürfte, durch einen weiteren Coup könnte er sein Punktekonto und dadurch womöglich auch sein aktuelles Ranking halten. Für ihn wird es das erste Duell mit Dolgopolov überhaupt.

