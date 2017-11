Delpo - Der Retro-Urlauber

Juan Martin del Potro weiß, wie man Urlaub macht - und legt besonderen Wert auf Erholung inklusive geistig-analoger Fitness

Wir hatten es ja kürzlich davon, wie man richtig Urlaub macht, zum Beispiel so oder so. Wobei man feststellen musste, dass die meisten Profis den gechillten Strandurlaub mit Bootfahren, Wasserski oder zumindest Fahrradtouren abwechselten.

Juan Martin del Potro scheint sich hingegen auf Erholung pur zu konzentrieren. Der Argentinier hatte sich nach einer anstrengenden Saison bereits vor den ATP Finals in die Ferien verabschiedet, als zweiter Ersatzmann hatte er einfach keine Lust auf London.

Zurecht, mag man bei diesen Fotos denken, und Delpo, scheint es, mag den Urlaub dann doch eher gemütlich - alleine, zu zweit oder mit einem Kaltgetränk.

Was den Turm von Tandil mal wieder besonders sympathisch macht: Er hat auch im Urlaub die Ruhe weg. Wer, bitte, von allen Tennisprofis der Welt, würde sich in heutigen Zeiten tatsächlich noch mit einem Kreuzworträtselmagazin an den Strand legen!?