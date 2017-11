Genie, MaSha und Co. genießen die Ferien

Nach einer langen, kräftezehrenden Saison hat für (fast) alle Profis die wohlverdiente Urlaubszeit begonnen. Angelique Kerber, Eugenie Bouchard und Co. lassen im schmuddeligen November die Sonne aufgehen.

Vorsicht, akute Neidgefahr! Während sich die besten acht Spieler des Jahres in London um die ATP-Krone streiten, genießt ein Großteil der WTA-Elite längst die Vorzüge der Urlaubszeit. Sonne, Strand und kristallklares Wasser anstatt verregnete Herbsttage in Mitteleuropa - viele Stars der Szene hat es wieder in südliche Gefilde verschlagen.

Wie schön so eine "Offseason" beginnen kann, zeigen diese Schnappschüsse von Genie, MaSha, Angie und Co.

Was die können, können wir schon lange...Haben sich auch Dominika Cibulkova und Garbine Muguruza gedacht.

Jeremy Chardy und Doppel-Experte Robert Lindstedt - samt besserer Hälfte - brauchen sich ebenso nicht zu verstecken.

Dass auch kälteerprobte Russinen Sonnenanbeterinnen sind, beweisen Anastasia Pavlyuchenkova und Elena Vesnina.