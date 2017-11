Sascha, Caro, Genie... und Meer

Wir haben die schönsten Urlaubsfotos der Tennisprofis für euch zusammengestellt.

Klickt man sich die die Twitter- und Instagram-Seiten der Tennisprofis, wird klar: Bergwandern ist nicht - Strandurlaub dann schon eher, wie ihr ja bereits in Teil 1 unserer Urlaubsumschau festgestellt habt. Und bevor einen in Deutschland und Österreich der böse Winter nun komplett kalt erwischt, erwärmen wir euer Herz doch gerne noch mal mit einem neidvollen Blick in den Süden.