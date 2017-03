Deutscher Großkampftag in Key Biscayne

Freitag, 24.03.2017

Die deutschen Tennisfans werden heute wohl auf Court 2 der traditionsreichen Anlage in Key Biscayne ihr Lager aufschlagen, mit einem Abstecher auf Court 8 am späteren Nachmittag Ortszeit. Zu bestaunen gibt es das gesamte schwarz-rot-goldene Davis-Cup-Ensemble, im Falle von Mischa Zverev sogar in der Doppelschicht.

Den Auftakt macht aber Philipp Kohlschreiber (16:00 Uhr MEZ, mitzuverfolgen in unserem Live-Ticker). Deutschlands langjährige Nummer eins eröffnet die Festspiele gegen den jungen US-Amerikaner Taylor Fritz. Der gebürtige Augsburger ist in Miami an Position 26 gesetzt, beim Turnier in Indian Wells hatte sich Kohlschreiber gegen Stan Wawrinka in der dritten Runde wacker gewehrt, musste dennoch seinen Abschied nehmen. Gegen Fritz, der sich zum Auftakt souverän gegen Adam Pavlasek durchgesetzt hatte, ist Kohlschreiber noch nie auf dem Platz gestanden, im Regelfall ein gutes Zeichen für die deutschen Tennisfans: Gerade bei seinen Premieren gegen junge Spieler agiert Philipp Kohlschreiber oft auf der Höhe seiner Kunst.

Alter Bekannter

Nach einer kurzen Verschnaufpause in Form einer Begegnung der Damen darf dann Mischa Zverev in die Bütt. Zverev ist an Position 28 notiert und trifft auf einen Mann, der beim zweiten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres schon drei Erfolgserlebnisse verbucht hat: Jared Donaldson kämpfte sich nicht nur durch die Qualifikation, sondern wehrte in Runde eins gegen den Briten Kyle Edmund drei Matchbälle ab. Auch diese Begegnung ist ein Novum auf der ATP-Tour. Zverev darf sich indes nur eine kurze Pause gönnen, er hat mit Bruder Alexander an selber Stelle auch noch einen Doppel-Auftritt, wie schon in Indian Wells gegen Dominic Thiem, der diesmal aber nicht mit Kohlschreiber, sondern mit Nenad Zimjonic antritt.

Jan-Lennard Struff schließlich bekommt es im vierten Match auf Court 8 mit einem alten Bekannten zu tun: Gilles Simon. Mit dem Franzosen hat sich Struff bis dato dreimal duelliert, unvergessen die Begegnung im Davis Cup in Frankfurt 2015, als sich Simon mit 10:8 im Entscheidungssatz durchsetzte. Von den restlichen beiden Partien hat Struff indes die jüngste gewonnen, die Chancen auf ein deutsches Weiterkommen sind also auch hier intakt.

Das ATP-Turnier in Miami im Überblick