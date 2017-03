Haas raus mit Applaus

Mittwoch, 22.03.2017

Teilzeit-Tennisprofi Tommy Haas hat auf seiner Abschiedstour eine weitere Niederlage kassiert. Der 38-Jährige, der in den vergangenen Wochen das Turnier im kalifornischen Indian Wells als Direktor geleitet hatte, unterlag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami/Florida dem Tschechen Jiri Vesely nach mehr als zweieinhalb Stunden 7:6 (7:5), 3:6, 5:7. Haas verlor damit auch das dritte Match seiner letzten Saison auf der ATP-Tour.

Haas lieferte dem Tschechen, in der Weltrangliste auf Position 54 notiert, einen leidenschaftlichen Kampf. Der erste Satz ging über 1:08 Stunden, Haas benötigte sechs Satzbälle, um den Durchgang im Tiebreak an sich zu bringen. Nach dem Verlust des zweiten Satzes schenkten sich beide Akteure auch im dritten Durchgang nichts. Die Entscheidung fiel im elften Spiel, als Haas sein Service zum 5:6 verlor.

Für Aufregung und Unterhaltung zugleich sorgte ein Intermezzo beim Stand von 3:3 im letzten Satz, als plötzlich eine fast einen Meter lange Echse auf die Anzeigetafel kletterte. Das Match wurde minutenlang unterbrochen. Haas machte schnell noch ein Selfie mit dem Überraschungsgast, ehe das Tier dank tatkräftiger Hilfe eines Helfers eingefangen und von der Anlage geschafft werden konnte.

1997 hatte Haas sein Debüt beim Turnier auf der Insel Key Biscayne gegeben - damals war Vesely vier Jahre alt. Beim bis dato letzten Auftritt in Miami vor zwei Jahren erreichte Haas überraschend das Halbfinale, weiter war der ehemalige Weltranglistenzweite im Crandon Park nie gekommen.

Nach zahlreichen Verletzungspausen ist Haas nur noch die Nummer 1022 der Weltrangliste, in Miami durfte er wie zuvor bei den Australian Open durch sein "Protected Ranking" aufschlagen. Haas' Abschied wird für die US Open im August erwartet, bis dahin plant der Olympiazweite von Sydney 2000 bei den deutschen Turnieren in München, Stuttgart und Halle/Westfalen an den Start zu gehen.

Ebenfalls ausgeschieden ist Dustin Brown, der dem US-Amerikaner Donald Young mit 3:6, 6:1, 2:6 unterlag. Jan-Lennard Struff hat indes den Einzug in die zweite Runde geschafft. Der 26-Jährige profitierte von der Aufgabe von Aljaz Bedene, der beim Stand von 7:5, 4:0 für Struff das Match abbrach.

Das ATP-Turnier in Miami im Überblick