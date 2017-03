Benjamin Becker bleibt sieglos

Donnerstag, 23.03.2017

Der auf Weltranglisten-Platz 163 abgerutschte Saarländer war bereits bei den Turnieren in Quito und Memphis in Runde eins gescheitert, zuletzt hatte er in Indian Wells in der Qualifikation verloren.

In Miami waren vor Becker Tommy Haas (Los Angeles) und Dustin Brown (Winsen/Aller) ausgeschieden. Lediglich Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte sein Auftaktmatch nach der Aufgabe seines britischen Gegners Aljaz Bedene gewonnen.

Am Donnerstag kämpft noch Florian Mayer (Bayreuth) gegen den Russen Andrej Rublev um den Einzug in Runde zwei. Alexander und Mischa Zverev (beide Hamburg) sowie Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hatten Freilose.

Das ATP-Turnier in Miami im Überblick