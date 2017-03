Djokovic letztlich souverän, Sock spektakulär

Mittwoch, 15.03.2017

Novak Djokovic bleibt auf Kurs "vierter Titelgewinn in Folge" in Indian Wells: Die aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste besiegte in der dritten Runde der BNP Paribas Open Juan Martin del Potro mit 7:5, 4:6 und 6:1 und trifft nun auf Nick Kyrgios, der sein erstes Aufeinandertreffen mit Alexander Zverev mit 6:3 und 6:4 für sich entschieden hatte. Exakt dieselbe Konstellation hatte es vor wenigen Tagen in Acapulco gegeben: Dort war Djokovic nach einem Erfolg gegen del Potro am jungen Australier gescheitert.

Nach seinem Erfolg gegen den argentinischen Davis-Cup-Champion steht Djokovic in Indian Wells nun bei 49 Matchsiegen, denen lediglich sechs Niederlagen gegenüberstehen. In der internen Bilanz mit del Potro stellte der Serbe auf 13:4. Einer der vier Pleiten kam beim traditionell ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres, 2013 war Juan Martin del Potro der bis dato letzte Spieler, der Novak Djokovic in der kalifornischen Wüste bezwingen konnte.

Vier Matchbälle abgewehrt

Jack Sock sorgte indes für mehr Drama - und große Freude bei den einheimischen Fans: Der US-Amerikaner, der in diesem Jahr schon zwei Turniere für sich entscheiden konnte, wehrte gegen Grigor Dimitrov vier Matchbälle ab und setzte sich nach 2:26 Stunden mit 3:6, 6:3 und 7:6 (7) durch. Dimitrov, der im Jahr 2017 ebenfalls eine Renaissance erlebt, servierte beim Stand von 5:4 im dritten Satz bereits auf den Matchgewinn, konnte ein 40:0 aber nicht zum Sieg verwerten. Die Chancen für Sock stehen nun auch im Achtelfinale gut: Er trifft bereits am heutigen Mittwoch auf den Tunesier Malek Jaziri.

Und noch ein weiterer Lokalmatador zeigt sich in Indian Wells in herausragender Form: Donald Young besiegte den an Position 14 gesetzten Franzosen Lucas Pouille mit 6:4, 1:6 und 6:3 und darf als Belohnung gegen Kei Nishikori den Achtelfinal-Tag auf Stadium 1 eröffnen. Eben dort werden in späterer Folge Rafael Nadal und Roger Federer ihre Revanche für das Finale der Australian Open 2017 austragen.

Hier die Ergebnisse der Herren in Indian Wells: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste