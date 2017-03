Vorhang auf für „FEDAL“ Nummer 36!

Mittwoch, 15.03.2017

Es ist angerichtet für den nächsten Showdown zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Die beiden Dauerrivalen treffen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells im Achtelfinale aufeinander und kreuzen zum 36. Mal ihre Schläger. Nachdem sich zunächst Nadal mit einem souveränen Sieg im spanischen Duell gegen Fernando Verdasco für das Achtelfinale qualifiziert hatte, zog Federer im sogenannten Todesviertel nach. Der 35-jährige Schweizer besiegte Steve Johnson mit 7:6 (3), 7:6 (4). Federer schaffte im Match trotz vier Chancen im zweiten Satz kein Break, war im Tiebreak dann aber zur Stelle, um das Duell gegen Nadal zu fixieren.

Im Head-to-head führt der Spanier klar mit 23:12. Nadal und Federer standen sich im Achtelfinale eines Turniers nie gegenüber. Das früheste Aufeinandertreffen war bei ihrem ersten Duell, 2004 in Miami in der dritten Runde, als Nadal als 17-Jähriger mit 6:3, 6:3 gewann. Die letzte beiden Partien hatte Federer für sich entschieden, im Basel-Finale 2015 und im denkwürdigen Australian-Open-Finale. Dreimal in Folge konnte der Schweizer gegen Nadal noch nie gewinnen.

