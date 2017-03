Edmund auf das Übelste beleidigt

Dienstag, 14.03.2017

Kyle Edmund verlor in Indian Wells gegen Novak Djokovic

Für Kyle Edmund endete das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde. Der Brite muss sich keineswegs für seine Leistung in der kalifornischen Wüste schämen, denn das Aus kam gegen keinen Geringeren als den dreifachen Titelverteidiger. Edmund unterlag Novak Djokovic nach beherztem Spiel mit 4:6, 6:7 (5). Dabei hatte der Weltranglisten-46. den Satzausgleich auf dem Schläger, als er im zweiten Satz mit 5:2 führte.

Nach seiner Niederlage wurde Edmund von Internettrollen, die wahrscheinlich auf ihn gewettet hatten, auf das Übelste beschimpft. Der Brite nahm es ein wenig mit Humor und veröffentlichte schließlich auf seiner Facebook-Seite zwei Fotos mit den verbalen Entgleisungen.

