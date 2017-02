Welpenschutz für die Superstars

Montag, 20.02.2017

Dominic Thiem hat also den beschwerlichen Weg von Rotterdam nach Rio de Janeiro angetreten, wo der beste Spieler Österreichs sich erstmals in der laufenden Saison auf Sand versucht. Mit im Gepäck hat Thiem 420 Punkte, für die er eigentlich beim Einchecken eine Extra-Gebühr hätte zahlen müssen. Denn diese Punkte hat sich der Lichtenwörther in den vergangenen zwölf Monaten ehrlich erspielt, etwa mit der Finalteilnahme in München 2016 oder den diesjährigen Viertelfinali in Brisbane und Sydney. Alleine: Die Mühe war vergebens, das Ranking-System der ATP belohnt die Vielspieler nicht, die Punkte fallen aus der Wertung.

Schade eigentlich, könnte man meinen, schließlich bedeuten 420 Punkte eine Position um etwa 130 in der Welt. Ändern könnte diesen Zustand die Spielergewerkschaft, also die ATP selbst, und damit allen voran deren prominenteste Vertreter Novak Djokovic und Andy Murray. Alleine: Dazu sehen die beiden Branchenbesten wohl wenig Anlass. Bedeutete dies doch, sich öfter messen zu müssen, auch Turniere zu spielen, die weniger Charme versprühen als die Majors und Masters-1000er-Veranstaltungen.

Aufrückprobleme

Murray hat nämlich in den vergangenen zwölf Monaten exakt kein Ergebnis gestrichen: Die Finalteilnahme in Doha zu Beginn 2017 war gerade noch würdig, in die Jahreswertung des Schotten einzugehen, der zweifache Goldmedaillen-Gewinner schont seine Ressourcen für höhere Aufgaben. Immerhin hat Murray drei 500er-Turniere gespielt (und im Queen´s Club, in Peking und in Wien auch gewonnen), während sich Novak Djokovic in dieser Kategorie nur einmal gezeigt hat: In Dubai, wo das Viertelfinale dem Serben 90 Punkte eingebracht hat.

ATP-Weltrangliste: Die meisten Wochen auf Platz 1 © getty 1/16 Andy Murray ist durch seinen Einzug ins Finale von Paris ab Montag erstmals die Nummer 1 der Welt. Doch wer war die meisten Wochen am Stück ganz oben? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker.html © getty 2/16 Zur Einordnung vorneweg: Boris Becker war 1991 zwei Mal die Nummer eins - einmal für neun Wochen, einmal für drei Wochen /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=2.html © getty 3/16 Platz 14 - Andre Agassi (USA): 52 Wochen vom 13. September 1999 bis zum 10. September 2000 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=3.html © getty 4/16 Platz 12 - Novak Djokovic (SRB): 53 Wochen vom 4. Juli 2011 bis zum 8. Juli 2012 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=4.html © getty 5/16 Platz 12 - John McEnroe (USA): 53 Wochen vom 13. August 1984 bis zum 18. August 1985 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=5.html © getty 6/16 Platz 11 - Rafael Nadal (ESP): 56 Wochen vom 7. Juni 2010 bis zum 3. Juli 2011 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=6.html © getty 7/16 Platz 10 - John McEnroe (USA): 58 Wochen vom 3. August 1981 bis zum 12. September 1982 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=7.html © getty 8/16 Platz 9 - Lleyton Hewitt (AUS): 75 Wochen vom 19. November 2001 bis zum 27. April 2003 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=8.html © getty 9/16 Platz 8 - Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 80 Wochen vom 30. Januar 1989 bis zum 12. August 1990 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=9.html © getty 10/16 Platz 7 - Pete Sampras (USA): 82 Wochen vom 13. September 1993 bis zum 9. April 1995 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=10.html © getty 11/16 Platz 6 - Jimmy Connors (USA): 84 Wochen vom 30. August 1977 bis zum 8. April 1979 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=11.html © getty 12/16 Platz 5 - Pete Sampras (USA): 102 Wochen vom 14. April 1996 bis zum 29. März 1998 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=12.html © getty 13/16 Platz 4 - Novak Djokovic (SRB): 122 Wochen vom 7. Juli 2014 bis zum 7. November 2016 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=13.html © getty 14/16 Platz 3 - Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 157 Wochen vom 9. September 1985 bis zum 11. September 1988 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=14.html © getty 15/16 Platz 2 - Jimmy Connors (USA): 160 Wochen vom 29. Juli 1974 bis zum 22. August 1977 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=15.html © getty 16/16 Platz 1 - Roger Federer (SUI): 237 Wochen vom 2. Februar 2004 bis zum 17. August 2008 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=16.html

Wer allerdings, wie Djokovic, bei den Grand-Slam-Turnieren mit wenigen Ausrutschern bis tief in die zweite Woche spielt, dazu noch vier ATP-Masters-1000-Titel holt, der kann sich eine selektive Turnierplanung leisten. Und dennoch seinen Platz an der Sonne behalten. Für nachrückende Spieler ist es andererseits umso schwieriger, nach oben zu kommen.

Lex Kafelnikov

Das war nicht immer so: Vor einigen Jahren gab es für einen Sieg gegen die besten Spieler der Welt etwa noch Bonuspunkte, eine Variante, deren Wiedereinführung von Turnier-Direktoren wie Michael Stich (Hamburg) oder Alexander Antonitsch (Kitzbühel) herzlich begrüßt werden würde. Auch auf die Gefahr hin, dass einige gut gereihte Spieler öfter spielen, aber nicht mit dem nötigen Ernst, wie etwa der ehemalige Weltranglisten-Erste Yevgeny Kafelnikov.

Im Moment jedenfalls gehen die besten acht Ergebnisse bei den ATP-Masters-1000-Events in die Wertung ein, Turnieren also, bei denen die besten Spieler der Welt zum Antreten verpflichtet sind. Sein sollten. In Wahrheit gibt es nämlich laut Auskunft der ATP 38 Spieler unter den Top 100, die von Ausnahmeregelungen Gebrauch machen dürfen, sich nicht in Monte Carlo, Rom oder Cincinnati zeigen müssen. Auf der anderen Seite birgt dies natürlich die Chance für schlechter klassierte Profis, sich gerade bei diesen Turnieren gute Punkte zu holen.

So großartig die Periode der Großen Vier für das internationale Tennis war und ist - für die jüngeren Spielern, die viele Turniere spielen können und wollen, werden die Aufstiegsmöglichkeiten durch das aktuelle System eingeschränkt. Die Rückkehr der Bonuspunkte könnte da ein klein wenig Abhilfe schaffen, ebenso wie die Beschränkung der Anzahl der Gesetzten bei den Grand-Slam-Turnieren auf 16. Schließlich benötigen Murray, Djokovic und Kollegen keinen Welpenschutz.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste