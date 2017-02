Dolgopolov krönt Traumwoche in Argentinien

Sonntag, 19.02.2017

Die Vorzeichen standen nicht gut, als Alexandr Dolgopolov zum ATP-World-Tour-250-Turnier in Buenos Aires reiste. Der Ukrainer hatte nur eines seiner letzten elf Matches gewonnen. Und nun steht Dolgopolov plötzlich mit dem dritten ATP-Titel in seiner Karriere da, den ersten seit August 2012. Dolgopolov setzte sich im Finale beim Sandplatzturnier in Argentinien gegen den Weltranglisten-Fünften Kei Nishikori mit 7:6 (4), 6:4 durch und blieb damit in der Turnierwoche ohne Satzverlust. Für Nishikori endete seine 50 Matches umfassende Siegesserie gegen Spieler außerhalb der Top 50.

