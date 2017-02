Estrella Burgos vor Quito-Triple

Sonntag, 12.02.2017

Schafft Victor Estrella Burgos Sieg Nummer 15 in Folge?

Ein Sieg noch, dann hätte Victor Estrella Burgos seiner unglaublichen Geschichte als Quito-Spezialist ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Der Veteran aus der Dominikanischen Republik feierte im Halbfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Ecuador gegen Thomaz Bellucci seinen 14. Sieg in Folge und misst sich im sonntäglichen Finale nun mit einem anderen Herren in den besten Jahren: Paolo Lorenzi.

Wie schon in seinem Zweitrunden-Match gegen Ivo Karlovic erwies sich Estrella Burgos als wahrer Tie-Break-Spezialist, gegen Bellucci benötigte er allerdings nur zwei Sätze, um sich seinen Platz im dritten Quito-Endspiel en suite zu sichern. Lorenzi, der im vergangenen Jahr in Kitzbühel seinen ersten Turnier-Erfolg gefeiert hatte, setzte sch gegen Albert Ramos Vinolas mit 6:1 und 6:4 durch.

