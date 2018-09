Laver Cup heute live mit Zverev, Federer und Djokovic: TV-Übertragung, Livestream.

Am heutigen Samstag steigt der zweite Spieltag des Laver Cups. Mit dabei sind unter anderem Gründer Roger Federer sowie die Topstars Alexander Zverev und Novak Djokovic. Bei SPOX erfahrt ihr alles zum Spielplan und zur TV-Übertragung des Tennis-Highlight.

Laver Cup 2018: Wo findet das Turnier statt?

Der Laver Cup findet in diesem Jahr in Chicago im US-Bundesstaat Illinois statt. Über drei Spieltage hinweg treffen die besten Tennisspieler Europas auf die besten Tennisspieler aller anderen Länder in zwei Teams aufeinander.

Wie das Turnier entstanden ist, in welchem Modus gespielt und wie das Punktesystem des Turniers funktioniert, erfahrt ihr hier.

© getty

Laver Cup 2018 heute live: Spielpaarungen, Startzeit

Nach dem ersten Spieltag am Freitag liegt Team Europa mit 3:1 in Führung. Heute haben unter anderem Roger Federer und Alexander Zverev die Chance, die Führung weiter auszubauen. Der Spielplan:

Startzeit Team Europe Team World 20.00 Uhr deutscher Zeit Alexander Zverev John Isner Folgend Roger Federer Nick Kyrgios Folgend Novak Djokovic Kevin Anderson Folgend Grigor Dimirtov / David Goffin Jack Sock / Nick Kyrgios

Laver Cup heute live: TV-Übertragung, Livestream

Der Pay-TV Sender Sky überträgt den Laver Cup live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Auf Sky Sport 2 HD startet die TV-Übertragung passend zum ersten Spielbeginn um 20 Uhr. Außerdem können Kunden von Amazon Prime den Laver Cup im Livestream verfolgen.

Laver Cup: Spielplan, Ergebnisse