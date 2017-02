Witthöft steht im Viertelfinale

Donnerstag, 23.02.2017

Die Weltranglisten-83. setzte sich in der Runde der letzten 16 in 1:28 Stunden mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen Irina Falconi (USA) durch.

Im Match um den Sprung ins Halbfinale trifft die 22-jährige Witthöft (Hamburg) am Freitag in einem deutschen Duell auf Beck (Bonn/Nr. 8). Die an Position drei gesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) bekommt es im Viertelfinale des mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturniers mit der Belgierin Yanina Wickmayer (Nr. 5) zu tun.

Am Donnerstag kann auch noch Qualifikantin Tamara Korpatsch den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Die Hamburgerin, die erst zum zweiten Mal im Hauptfeld eines WTA-Turniers steht, trifft auf die Französin Oceane Dodin (Nr. 7).

