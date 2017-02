Exklusive Artikel kaufen und Gutes tun

Donnerstag, 23.02.2017

"Ich glaube an die Kraft der Menschen. Sie brauchen manchmal nur eine gewisse Initialzündung. Wir wissen, dass Bildung Kinder stärkt, sodass sie ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen können und sie so aktiv mitgestalten können", schreibt Roger Federer auf der Homepage seiner vor über zwölf Jahren gegründeten Roger Federer Foundation. Derzeit profitieren 277.000 Kinder, vorwiegend im südlichen Teil Afrikas, von der gemeinnützigen Institution.

Auf der bei unserem Partner Tennis Warehouse eigens angelegten Roger-Federer-Foundation-Shopseite können Fans von King Roger exklusive Fanartikel mit Autogramm erstehen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Und da ist auch für fast jeden Geldbeutel etwas dabei - vom signierten Australian-Open-Schuh um rund 25.000 US-Dollar bis zur unterfertigten Kappe um "nur" 300 George Washingtons.

