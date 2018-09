NFL Week 3 Roundup: Redzone-Konferenz, Highlights, Ergebnisse

Carson Wentz wird am Wochenende sein Comeback nach fast einjähriger Pause für die Philadelphia Eagles feiern können. In Atlanta treffen sich die Falcons und die Saints zu einem absoluten Division-Kracher, während bei den Green Bay Packers Aaron Rodgers' Knie das große Thema bleibt. Zwischen den Houston Texans und den New York Giants kommt es zum Krisengipfel und in Detroit empfängt Matt Patricia auf seine alte Liebe - inklusive Josh Gordon. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt die komplette RedZone-Konferenz live auf DAZN.

Cleveland Browns (1-1-1) - New York Jets (1-2)

Atlanta Falcons (1-1) - New Orleans Saints (1-1) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Julio Jones gegen Marshon Lattimore heißt das Matchup, auf das viele Fans und Experten in diesem Spiel mit Vorfreude blicken. Einer der besten Wide Receiver der NFL im direkten Duell mit einem der größten Cornerback-Talente. Aufgrund von Wadenproblemen setzte Jones die ersten beiden Trainingseinheiten der Woche aus, dennoch wird der Wideout aller Voraussicht nach spielen können. In der vergangenen Saison hatte Jones gegen Lattimore die Nase vorne: In zwei Spielen verbuchte der 29-Jährige 12 Catches für 247 Yards.

Auf die Dienste von Devonta Freeman werden die Falcons dagegen erneut verzichten müssen. Der Running Back wird wegen einer Verstauchung am Knie auch in dieser Woche ausfallen, Tevin Coleman schlüpft somit ein weiteres Mal in die Rolle des Starters. Auch Pass-Rusher Takkarist McKinley droht eine Zwangspause, zudem fehlen Atlanta weiterhin Safety Keanu Neal (Kreuzbandriss) und Linebacker Deion Jones (Fuß). Auf der Gegenseite werden die Saints wohl auf Linebacker Manti Te'o verzichten müssen.

Nach enttäuschenden und nur bedingt überzeugenden Leistungen in den ersten beiden Wochen stehen beide Head Coaches bereits ein wenig unter Druck und können den Sieg im direkten Division-Duell gut gebrauchen. Für die Falcons gilt es, auf die gute Red-Zone-Performance gegen die Panthers aufzubauen und gleichzeitig mit einer dezimierten Defense die rollende Saints-Maschine rund um Alvin Kamara und Michael Thomas in Schach zu halten. New Orleans hingegen wird zeigen müssen, dass die gravierenden Mangel in der Secondary aus Woche 1 mehr Ausrutscher als Regel waren. Der Leistung von Lattimore gegen Jones dürfte hier eine entscheidende Rolle zukommen.

Washington Redskins (1-1) - Green Bay Packers (1-0-1) (So., 19 Uhr)

Die große Frage, um die sich in diesem Duell alles dreht: Wie fit ist Aaron Rodgers? Der Star-Quarterback setzte auch in dieser Woche mit dem Training aus und äußerte sich in den vergangenen Tagen besorgt über den Zustand seines Knies: "Es wäre toll, wenn es besser als letzte Woche wäre. Aber es gibt einige Faktoren, die ich nicht kontrollieren kann."

Gegen die Vikings zeigte Rodgers auch mit einem nicht voll belastbaren Bein eine starke Performance (30/42, 281 YDS, 1 TD). Nun bleibt abzuwarten, ob der auf schnelle Pässe ausgelegte Game Plan der Packers stärker Minnesotas Defensive Front oder Rodgers' Verletzung geschuldet war. Auf Seiten der Redskins hingegen gilt es, die eigene Offense wieder ans Laufen zu kriegen: Gegen die Colts blieb Washington ohne Touchdown, vor allem das Running Game war ein Desaster (alle Running Backs verbuchten weniger als 1,8 Yards/Carry).

Eine gute Nachricht dürfte da schon mal sein, dass die angeschlagenen Offensive Linemen Trent Williams und Brandon Scherff trotz Knieproblemen aller Voraussicht nach spielen können. Inwieweit die Packers ohne Linebacker Jake Ryan (Injured Reserve) das Underneath-Passing-Game von Redskins-Quarterback Alex Smith in Schach halten können werden, dürfte einer der Schlüssel im Spiel werden. In Running Back Chris Thompson und Jordan Reed hat Smith seine favorisierten Ziele offenbar schon gefunden: In den ersten zwei Wochen fing das Duo 19 Pässe für 258 Yards und 2 Touchdowns.



Philadelphia Eagles (1-1) - Indianapolis Colts (1-1) (So., 19 Uhr)

Carson Wentz is back! Nachdem der Eagles-Quarterback bislang nur limitiert trainieren konnte, gab Head Coach Doug Pederson zu Beginn der Woche bekannt, dass Wentz ab sofort alle Einheiten voll mittrainieren könne und am Wochenende wieder den Platz des Starters einnehmen werde. Nach fünf Starts in der Regular Season sowie drei Playoff-Spielen endet Nick Foles' Zeit under Center also wieder. Nach seinen starken Leistungen zu Beginn des Jahres, inklusive der Auszeichnung als Super-Bowl-MVP, sah Foles in dieser Saison bislang wacklig aus. Die Rückkehr von Wentz dürfte der Eagles-Offense eine neue Dimension geben - auch wenn der 25-Jährige noch nicht wieder bei 100 Prozent sein wird.

Trotz Wentz umgibt die Eagles-Offense allerdings noch viele Fragezeichen. Sowohl das Backfield, in dem Jay Ajayi (Rücken) und Darren Sproles (Oberschenkel) wohl beide ausfallen, als auch das Receiving-Corps, wo Mike Wallace (Fuß) lange fehlen wird und Alshon Jeffery (Schulter) wohl noch eine weitere Woche zusehen muss, gehen stark dezimiert in den Sonntag. Der gerade frisch verpflichtete Jordan Matthews könnte daher direkt eine größere Rolle einnehmen. Von 2014 bis 2016 fing Matthews bereits 225 Pässe für 2673 Yards und 19 Touchdowns in Philadelphia.

Auch die Colts plagen zahlreiche Verletzungen, die das Aufeinandertreffen mit der vielleicht besten und am tiefsten besetzten Defensive Line der Liga zusätzlich erschweren dürften. Tackle Anthony Castonzo (Oberschenkel) fällt erneut aus, zudem drohen Jack Doyle (Hüfte) und Marlon Mack (Fuß) das Spiel zu verpassen. Vom Running Game der Colts sollte man also aller Voraussicht nach nicht allzu viel erwarten. Das bedeutet: noch mehr Verantwortung auf den Schultern von Andrew Luck. Dieser sah in den ersten zwei Spielen gut aus, mit den Eagles wartet nun der bislang härteste Test auf den Indy-Quarterback.



Minnesota Vikings (1-0-1) - Buffalo Bills (0-2) (So., 19 Uhr)

Die einzig offene Frage vor dem Aufeinandertreffen der Vikings mit den Bills scheint zu sein, wie deutlich die Gastgeber dieses Matchup für sich entscheiden. Die Bills sehen nach zwei Wochen NFL-Football wie das schlechteste Team der Liga aus (das mit Abstand schlechteste, gäbe es da nicht noch die Cardinals), die Offensive Line wirkt überfordert, das Receiving-Corps kann kaum Matchups gewinnen und Josh Allen zeigt, dass er eigentlich noch nicht bereit für den Starter-Job ist. Zu allem Überfluss geht mit LeSean McCoy (Rippen) der explosivste Spieler der Offense auch noch angeschlagen in das Duell mit der vielleicht besten Defense der Liga.

Die Vikings dürften nach dem kontrovers diskutierten Unentschieden im NFC-North-Duell gegen die Packers mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch auf den Platz gehen. Running Back Dalvin Cook (Oberschenkel) und Everson Griffen werden zwar ausfallen, mit Latavius Murray steht jedoch ein solider Backup bereit, um eine größere Rolle im Game Plan einzunehmen. Zudem wird Center Pat Elflein (Schulter) nach mehrwöchiger Pause auf dem Feld zurückerwartet.

Nach dem Kicking-Debakel und der anschließenden Entlassung von Kicker Daniel Carlson wird Dan Bailey sein Debüt für Minnesota geben, nachdem der zweitbeste Kicker der NFL-Geschichte überraschend von den Cowboys entlassen worden war. "Er ist bekannt dafür, einfach nur präzise zu sein und Touchbacks zu kicken. Das ist ermutigend für uns", freute sich Special Teams Coordinator Mike Priefer über die Verpflichtung. Läuft alles wie erwartet, dürfte Bailey gegen die anfällige Bills-Defense bereits mehrere Gelegenheiten bekommen, sich auszuzeichnen.

Miami Dolphins (2-0) - Oakland Raiders (0-2) (So., 19 Uhr)

Zwei Mal zur Halbzeit geführt. Zwei Mal das Spiel verloren. Gegen die Dolphins wird es Zeit für die Raiders, sich für die zumindest in Teilen durchaus ansprechenden Performances des Teams endlich mit einem Sieg zu belohnen. Positiv in jedem Fall: Die gegen die Broncos gut aussehende Offense kann aller Voraussicht nach mit voller Kapelle nach Florida reisen, auch der angeschlagene Marshawn Lynch wird ohne Snap Limit mit von der Partie sein können.

Auf der anderen Seite des Balls drückt derweil noch der Schuh, vor allem der Pass-Rush kam in den ersten beiden Spielen extrem zahnlos daher. "Es ist schwierig, gute Pass-Rusher zu finden", erklärte Head Coach Jon Gruden - angesichts des Trades von Khalil Mack eine Aussage, die zumindest zum Stirnrunzeln einlädt. Ohne Mack lastet umso mehr Verantwortung auf den Rookie-Pass-Rushern Arden Key und Maurice Hurst. Beide zeigten ihr Talent zumindest schon in Ansätzen, gegen die Dolphins-Interior-Line ohne Guard Josh Sitton (Schulter) soll nun der Durchbruch kommen.

Die Dolphins hoffen derweil, auf ihren starken Saisonstart aufbauen zu können. Während Ryan Tannehill zunehmend den Rost loswird und offenbar besser in die Offense von Head Coach Adam Gase findet, sieht das Running Game in Miami bereits gut aus. Dies könnte der Schlüssel zum Sieg für die Gastgeber werden, schließlich ist die Run-Defense der Raiders (5,7 Yards/Run) bislang die schlechteste der Liga. Gleichzeitig müssen die Dolphins ihren Pass-Rush besser ins Laufen bekommen. Mit der Oakland-O-Line wartet eine der besten Units der Liga - vielleicht ein guter Zeitpunkt für Cameron Wake, um besser in die Saison zu finden?

