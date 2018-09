San Francisco 49ers unter Schock: Kreuzbandriss bei Jimmy Garoppolo?

Die Saison der San Francisco 49ers stehen unter Schock. Quarterback Jimmy Garoppolo musste das Spiel gegen die Kansas City Chiefs mit einem womöglich schlimmen Knieverletzung verlassen. Das Team befürchtet einen Kreuzbandriss.

Wie San Franciscos Head Coach Kyle Shanahan nach dem Spiel bestätigte, befürchtet das Team einen Kreuzbandriss bei Garoppolo. Der 26-Jährige verletzte sich bei einem Scramble auf die linke Seite des Feldes, als sein linkes Knie beim Versuch eines Richtungswechsels nach innen einknickte.

Bestätigen sich die Befürchtungen, so würde Garoppolo den gesamten Rest der Saison ausfallen. Ein fataler Rückschlag für die 49ers, die den Quarterback erst in der Vorsaison via Trade mit den New England Patriots verpflichteten und ihn in dieser Offseason zum teuersten Quarterback der Liga machten.

Garoppolo wird sich am Montag einer Kernspintomographie unterziehen, welche die Schwere der Verletzung schlussendlich feststellen wird. Doch sind die Einschätzungen der Ärzte bei dieser Verletzung meist korrekt und auch die Bilder der Verletzung deuten darauf hin.

Bis zur Verletzung brachte Garoppolo 20 seiner 30 Passversuche sowie zwei Touchdowns im Spiel gegen die Kansas City Chiefs an den Mann. Die Niners verloren das Spiel und stehen damit bei 1-2.