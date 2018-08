Preseason German Watch: St. Brown, Böhringer und Co. - was machen die Deutschen?

Die Preseason ist in vollem Gange, nach dem Hall of Fame Game ist auch Week 1 bereits abgeschlossen. Für mehrere deutsche Spieler geht es dabei um alles - um einen Kaderplatz in einem der finalen Regular-Season-Roster. SPOX zeigt, wie es für die deutschen NFL-Spieler läuft.

Den gesamten Preseason-Spielplan inklusive aller DAZN-Übertragungen gibt es hier im Überblick.

Preseason: Equanimeous St. Brown, WR, Green Bay Packers

Week 1 (vs. Tennessee): 6 Targets, 4 Receptions, 61 Yards

Der diesjährige Sechstrunden-Pick hatte von allen Deutschen in der NFL den auffälligsten Auftritt in Week 1, vier Receptions gelangen ihm. Dabei kam er bereits im ersten Viertel zum Einsatz und spielte dann bis ins Schlussviertel.

St. Brown fing Pässe über die Mitte und an der Seitenlinie, wurde außen und im Slot aufgestellt. Dabei zeigte er seine Geschwindigkeit und seine Fähigkeit, seinen Laufweg anzupassen und fing auch Pässe unter Bedrängnis.

Insgesamt sechs Bälle flogen in seine Richtung, davon fing St. Brown vier. Eine der beiden Incompletions wurde von der Defense abgefangen, der Ball aber wurde schon an der Line of Scrimmage abgefälscht - St. Brown war hier schuldlos.

Gemeinsam mit dem anderen jungen Packers-Receivern Marquez Valdes-Scantling, J'Mon Moore und Jake Kumerow streitet sich St. Brown mutmaßlich am Ende um die Kaderplätze, alle vier hatten einen guten Einstand in die Preseason.

Week 2 Matchup: Pittsburgh Steelers

Preseason: Moritz Böhringer, TE, Cincinnati Bengals

Week 1 (vs. Bears): 1 Target, 0 Receptions, 0 Yards

Es dauerte bis 36 Sekunden vor dem Ende des Spiels, ehe Böhringer sein erstes und einziges Target sah. Der Play-Action-Pass von Jeff Driskel aber flog in Coverage und wäre beinahe abgefangen worden.

Für Böhringer ist die Preseason eine gute Gelegenheit, um sich auch für 2019 schon weiter zu empfehlen. Da er im Rahmen des International Pathway Programms der NFL zu den Bengals gekommen ist, kann er auf einem zusätzlichen Practice-Squad-Platz mit in die Saison genommen werden. So kann er zwar nicht in der Regular Season zum Einsatz kommen, wäre aber zumindest im Training dabei. Wie das Programm genau funktioniert könnt ihr hier nachlesen.

Darüber hinaus wechselte Böhringer in Cincinnati die Position, statt Wide Receiver kommt er bei den Bengals als Tight End zum Einsatz. Gegenüber SPOX hatte er diesen Schritt bereits im Interview im Mai erklärt: "Vor allem aufgrund der Matchups. Ich war ja eh ein großer, schwerer Receiver, da war es für mich nicht so schwierig, noch etwas Gewicht drauf zu packen. Als Tight End gibt es im Passspiel bessere Matchups, gegen Linebacker und Safeties, da kann ich mit meiner Geschwindigkeit und Größe besser beikommen."

Week 2 Matchup: Dallas Cowboys

NFL: Moritz Böhringer bei den Bengals - die Konkurrenten um einen Kader-Platz © NFL 1/10 Im Rahmen des International Pathway Programms der NFL steht Moritz Böhringer bei den Cincinnati Bengals unter Vertrag - und das nicht mehr als Receiver, sondern als Tight End. Doch hat der Deutsche Chancen auf den finalen Kader? SPOX macht den Check. © getty 2/10 STARTER: Tyler Eifert. Wenn er fit ist, einer der besten, komplettesten Tight Ends der Liga - nur war er schon sehr lange nicht mehr fit. Insgesamt absolvierte er nur 10 Spiele über die letzten beiden Jahre, hatte immer wieder hartnäckige Verletzungen. © getty 3/10 2. STARTER: Tyler Kroft. War 2017 in Abwesenheit des verletzten Eifert Cincinnatis Starter, ist gerade als Receiver aber auf einem klar niedrigeren Level. 42 Catches für 404 Yards in der Vorsaison - allerdings auch 7 Touchdowns. Die klare 2. Option. © getty 4/10 BACKUP: C.J. Uzomah. Seit 3 Jahren in Cincinnati, über die letzten beiden Jahre mit insgesamt 12 Starts. Sammelte 2017 allerdings in 14 Spielen nur 10 Catches für 92 Yards. Bringt physisch alles mit, Route-Running und Blocking ausbaufähig. © getty 5/10 BACKUP: Ryan Hewitt. H-Back, dessen Stärken eher im Blocking zu finden sind. Verlängerte 2016 für drei Jahre, wodurch die Bengals verhinderten, dass er ein Restricted Free Agent wird. © getty 6/10 BACKUP: Cethan Carter. Ebenfalls ein H-Back, der noch stärker in die Fullback-Richtung geht. Absolvierte alle 16 Saisonspiele für die Bengals im Vorjahr, blieb dabei ohne Catch. Klarer Blocker. © getty 7/10 WACKELKANDIDAT: Mason Schreck. Siebtrunden-Pick im Vorjahr (251 Overall), kam in der vergangenen Saison nicht zum Einsatz. Guter Athlet, Route-Running und Power insgesamt - auch als Blocker - müssen noch besser werden. © getty 8/10 WACKELKANDIDAT: Scott Orndoff. Practice-Squad-Mitglied in der vergangenen Saison, erhielt dann einen Reserve/Future Contract. Vorher Undrafted Free Agent, noch ohne NFL-Einsatz. Downfield-Receiver, Erfahrung als In-Line-Blocker. © getty 9/10 FAZIT: Böhringer sollte schnell einer der besten Receiver im Tight-End-Room der Bengals sein - dessen klarer Leader, Tyler Eifert, seit Jahren große Verletzungssorgen mitbringt. © NFL 10/10 Mit Hewitt und Carter haben die Bengals zwei Tight Ends, deren Stärken ganz klar im Blocking liegen -ein Bereich, in dem sich Böhringer fraglos noch deutlich verbessern muss. Als Receiving-Tight-End aber hat er eine Außenseiter-Chance auf den Kader.

Preseason: Kasim Edebali, DE/OLB, Chicago Bears

Hall of Fame Game (vs. Ravens): 0 Tackles

Week 1 (vs. Bengals): 1 Solo-Tackle, 1 Assist-Tackle

Kam gegen die Bengals, nachdem er das Hall of Fame Game verpasst hatte, ab der ersten Hälfte zum Einsatz und verzeichnete Mitte des zweiten Viertels seine beiden Tackles: Eines gegen Carson, eines gegen Walton. Dazu gelang ihm ein Quarterback-Pressure.

Edebali spielte dann auch noch in der zweiten Hälfte, wo er auch in Coverage agierte. Die Bears sind in der Front insgesamt gut besetzt, der Pass-Rush aber kränkelte in der vergangenen Saison. Gelingt es Edebali, hier in die zweite Garde vorzustoßen, hat er gute Chancen auf einen Kaderplatz.

Week 2 Matchup: Denver Broncos

Preseason: Mark Nzeocha, LB, San Francisco 49ers

Week 1 (vs. Cowboys): 2 Solo-Tackles

Nzeochas Chancen auf einen Kaderplatz sind nicht schlecht - weil er auch im Special Team eingesetzt wird. Aktuell ein Kandidat für einen Backup-Linebacker-Spot, gelang ihm gegen Dallas ein schnelles Tackling bei einem Punt-Return. Es war ein guter Einstand, nachdem ihn während des Training Camps eine Ellbogenblessur begleitet hatte.

Week 2 Matchup: Houston Texans

Preseason: Eric Nzeocha, LB, Tampa Bay Buccaneers

Week 1 (vs. Dolphins): 1 Assist-Tackle

Ganz am Schluss konnte Nzeocha im Special Team noch eine Visitenkarte hinterlassen: An der 23-Yard-Line der Dolphins stoppte er gemeinsam mit Philips den Kickoff-Return von Davis 20 Sekunden vor dem Ende.

Week 2 Matchup: Tennessee Titans

Preseason: Christopher Ezeala, FB, Baltimore Ravens

Hall of Fame Game (vs. Bears): 0 Runs

Week 1 (vs. Rams): 0 Runs

Genau wie Böhringer befindet sich auch Ezeala im diesjährigen Pathway-Programm und darf somit zumindest mit einem Practice-Squad-Platz planen. Im Hall of Fame Game wurde der vom Linebacker umgeschulte Fullback genau wie gegen die Rams als Blocker eingesetzt.

Die Ravens haben aktuell zwei Fullbacks im Team, es ist davon auszugehen, dass sie einen mit in den Regular-Season-Kader nehmen. Gelingt Ezeala hier der Coup?

Week 2 Matchup: Indianapolis Colts