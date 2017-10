Und plötzlich ein Gipfeltreffen?!

MLB Yankees @ Astros (Spiel 2) MLB Cubs @ Dodgers (Spiel 1) NFL RedZone -

Und schon ist Week 6 da! Die bringt einige interessante Partien mit sich: So müssen die noch immer wackligen New England Patriots zum überraschend giftigen Division-Rivalen nach New York, Mitch Trubisky und die Bears reisen nach Baltimore. In Minnesota kommt es zum North-Kracher gegen die Green Bay Packers, die Saints empfangen Detroit und Miami muss nach Atlanta. Später am Abend trifft Jacksonville auf die Rams, der späte Kracher aber steigt zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Steelers! Verfolgt werden können alle Spiele in der RedZone-Konferenz ab 19 Uhr live auf DAZN, Jets gegen Patriots gibt es zudem im Einzelspiel live.

Teams in der Bye-Week: Bills, Bengals, Cowboys, Seahawks

New York Jets (3-2) - New England Patriots (3-2) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Hier ist ein Satz, den vor der Saison diesem Week-6-Duell niemand zugeordnet hätte: Spitzenspiel in der AFC East! Die Patriots zeigten sich beim Sieg über die Tampa Bay Buccaneers fraglos verbessert, vor allem die horrenden Kommunikations- und Abstimmungsfehler aus den Wochen davor wurden minimiert. Die Prüfung wird gegen eine unerwartet produktive, trotzdem nicht gerade furchteinflößende Jets-Passing-Offense eher leichter.

Spannender wird es, ob sich New England auch in der Run-Defense steigern kann. Das eigene Run Game war über die ersten Wochen meist eine Stärke dieses Jets-Teams, das jetzt neben Kony Ealy auch Matt Forte zurück erhält.

Vor allem beeindruckend aber ist New Yorks junge Secondary, die bislang der vielleicht stärkste Teil dieses Teams ist. Statistisch gehört Gang Green aktuell zu den besten Passing-Defenses in der Liga. Das lag mitunter auch an den Gegnern, das Talent gerade der Safeties aber ist unbestreitbar.

In dem Sinne wartet jetzt ein sehr interessanter Test auf New York. Tom Brady glänzte über die ersten Wochen und hat den Pats schon einige Spiele gerettet. Auch ohne Rob Gronkowski, der allerdings laut eigener Aussage für das Duell mit den Jets fit wird.

Aber: Die Mischung aus mehr Downfield-Pässen und offensichtlichen Problemen in der Offensive Line sorgt dafür, dass Brady zu viele Hits einsteckt und schon jetzt mehr Sacks als in der gesamten vergangenen Saison kassiert hat. Die erste Folge: Probleme an der linken Schulter. New England muss seinen 40-jährigen Quarterback besser schützen.

Baltimore Ravens (3-2) - Chicago Bears (1-4) (So., 19 Uhr)

Licht und Schatten beim Debüt von Mitchell Trubisky. Schnell wurde klar, dass Trubisky mit seiner Athletik die Line und das Run Game entlasten sowie Defenses das Leben etwas schwerer machen kann - einige seiner Pässe aus der Bewegung heraus waren durchaus beeindruckend. Gleichzeitig wird er in puncto Reads und Passen aus der Pocket heraus noch viel Zeit brauchen.

Größere Fortschritte sind dabei diese Woche nicht zu erwarten: Mit den Ravens geht es jetzt gegen eine extrem erfahrene, disziplinierte Defense mit großer Qualität gerade in der Secondary - ein enormes Mismatch gegen die Receiver der Bears. Baltimore sollte fraglos in der Lage sein, Trubisky mit Disguises zu verwirren und ihn zu Fehlern zu zwingen. Chicagos beste Chance wird es sein, intensiv auf den Run zu setzen, hier waren die Ravens bisher längst nicht immer sattelfest.

Gleiches lässt sich auch über Baltimores Offense generell sagen. Nicht erst seit dem Saisonaus von Marshal Yanda haben die Ravens in der Offensive Line einige Schwierigkeiten, das Hauptproblem allerdings ist Joe Flaccos weitestgehend schlechte Saison. Gegen die Raiders sah die Offense endlich funktionaler aus, das müssen die Ravens gegen eine gute Bears-Front aber erst bestätigen.

Houston Texans (2-3) - Cleveland Browns (0-5) (So., 19 Uhr)

Wohin geht die Saison der Texans? Die Ausfälle von J.J. Watt und Whitney Mercilus tun extrem weh und werden gerade die Löcher in der Secondary künftig noch stärker aufdecken. In der Run-Defense kann Houston die Verluste womöglich sogar einigermaßen auffallen, gegen den Pass wird das um ein Vielfaches schwieriger.

Allerdings darf man berechtigte Zweifel daran äußern, dass das gegen Cleveland schon wirklich sichtbar wird. Die Browns haben einmal mehr eines der schlechtesten Passing Games der gesamten Liga, was zum Teil auch (erwartbar) an Rookie-Quarterback DeShone Kizer festzumachen war. Coach Hue Jackson zog daher am vergangenen Sonntag die Reißleine, Kevin Hogan übernimmt vorerst für Kizer. Unter Hogan, das lässt sich festhalten, wirkte die Offense in den wenigen Drives flüssiger.

Das tatsächliche Problem aber ist die Tatsache, dass die Browns keinerlei Run Game hinbekommen. Was eigentlich die Basis dieser Offense sein soll, ist bisher ein Problembereich. Houston derweil zeigte schon gegen die Chiefs auch ohne Watt und Mercilus eine gute Leistung gegen den Run.

Auf der anderen Seite des Balls ist Clevelands Run-Defense bislang wohl der beste Part dieses Browns-Teams, so dass es umso mehr auf Deshaun Watson ankommen wird. Cleveland muss allerdings erst zeigen, dass die so schwache Pass-Defense DeAndre Hopkins verteidigen kann.

Minnesota Vikings (3-2) - Green Bay Packers (4-1) (So., 19 Uhr)

Tolles Duell in Minneapolis! Die Vikings kommen mit dem wichtigen Auswärtssieg in Chicago im Gepäck zurück nach Hause, offensiv aber bleiben Fragezeichen. Gegen die Bears gab Jerick McKinnon eine gute Dalvin-Cook-Light-Version ab, bisher konnte McKinnon in seiner Karriere aber nicht zeigen, dass er eine solche Rolle konstant ausfüllen kann.

Auch die Quarterback-Position bleibt eine Drehtür: Nachdem ein noch sichtlich angeschlagener Sam Bradford zurecht (und zu spät) in Chicago kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt wurde, wird Case Keenum auch gegen die Packers beginnen. Diese Dynamik wird noch äußerst spannend, denn irgendwann in den kommenden Wochen dürfte Teddy Bridgewater zum Team zurückkehren. Gegen Green Bay wird Keenum Minnesotas bester Receiver Stefon Diggs (Hüfte) nicht zur Verfügung stehen.

Zunächst aber müssen die Vikings zeigen, dass sie Aaron Rodgers stoppen können. Der wurde in der Vorwoche einmal mehr zum Cowboys-Schreck, zusätzlich beeindruckten Green Bays herausragendes Run-Blocking sowie die Leistung von Aaron Jones dahinter. Ty Montgomery trainiert schon seit Mittwoch wieder voll mit und dürfte zurückkehren, die Packers könnten damit plötzlich ein dynamisches Backfield-Duo haben.

Noch wichtiger aber wäre ein Comeback von David Bakhtiari. Der Left Tackle schlägt sich nach wie vor mit Oberschenkelproblemen herum, trainierte unter der Woche aber zumindest eingeschränkt. Gegen Minnesotas brandgefährliches Pass-Rush-Duo werden die Packers ihre Offensive Line in Bestbesetzung brauchen. Das gilt auch mit Blick auf das Run-Blocking, nur drei Teams lassen weniger Yards pro Run zu als die Vikes (3,3).

Mit einer fitteren Offensive Line wäre zudem davon auszugehen, dass Martellus Bennett endlich eine größere Rolle im Passspiel einnehmen kann. An Waffen im Passspiel mangelt es den Packers in diesem Jahr jedenfalls nicht.

