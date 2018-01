NFL, Super Bowl 2018: Termin, Livestream, Halbzeitshow und Teilnehmer

NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NFL Falcons @ Eagles NBA Thunder @ Hornets NFL Titans @ Patriots NFL Jaguars @ Steelers NBA Pelicans @ Knicks NFL Saints @ Vikings NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers

Im Februar 2018 findet der Super Bowl LII in Minneapolis, Minnesota statt. Das Duell um die Vince Lombardi Trophy ist wie immer eines der absoluten Highlights des Sportjahres. Können die New England Patriots ihren Titel verteidigen? SPOX liefert euch alle Infos zum großen Abschluss der NFL-Playoffs!

Was ist der Super Bowl?

Als Super Bowl wird das alljährliche Endspiel der NFL bezeichnet, bei dem der Champion der Liga ermittelt wird.

Der Super Bowl markiert das Ende der Playoffs, die am Ende der Regular Season gespielt werden.

Die NFL-Playoffs im Livestream

Die kompletten Playoffs gibt es live auf DAZN zu sehen - und das mit einem besonderen Feature: Der Super Bowl in Minnesota kann mit deutschem oder englischem Kommentar angeschaut werden!

Welche Teams qualifizieren sich für den Super Bowl?

Im Super Bowl stehen sich je ein Team aus der NFC und der AFC - die beiden Conferences der NFL - gegenüber. Der jeweilige Vertreter muss sich zunächst in der Regular Season in seiner Division oder per Wild Card für die Playoffs qualifizieren.

In den Playoffs geht es dann im K.o.-Modus in drei Runden (Wildcard, Divisional, Conference) weiter, bis nur ein Team pro Conference übrig ist.

Wann findet der Super Bowl 2018 statt?

Diese Saison markiert die 52. Ausgabe des Super Bowls. Stattfinden wird das Spektakel am 4. Februar 2018, in Deutschland also in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar. Die genaue Uhrzeit steht bisher nicht fest, die Übersicht über die Eckdaten des Regular-Season-Spielplans gibt es hier.

Welche Teams sind 2018 noch in den Playoffs?

Nach dem Wild Card Weekend stehen mit den New Orleans Saints, den Jacksonville Jaguars, den Atlanta Falcons und den Tenessee Titans die restlichen gesuchten Teams für die Divisional Round fest. Die Pittsburgh Steelers, New England Patriots, Philadelphia Eagles und Minnesota Vikings waren schon nach der Regular Season qualifiziert.

Die Partien der Divisional Round Atlanta Falcons - Philadelphia Eagles New Orleans Saints - Minnesota Vikings Tenessee Titans - New England Patriots Jacksonville Jaguars - Pittsburgh Steelers

Wo der Super Bowl 2018 stattfindet: Das U.S. Bank Stadium

Der Superbowl LII (52) wird in Minneapolis, Minnesota im Norden der USA ausgetragen.

Spielort ist das U.S. Bank Stadium der Minnesota Vikings, das erst vergangenes Jahr fertig gestellt wurde.

Die Halftime-Show des Super Bowl 2018 - mit Justin Timberlake

Seit Ende Oktober ist klar: Justin Timberlake ist für die Halftime-Show verantwortlich! Timberlake wird damit seine dritte Halftime Show gestalten, keinem anderen individuellen Künstler kam diese Ehre so häufig zuteil.

Die Halftimeshow des Super Bowl ist jedes Jahr Gegenstand vieler Diskussionen - von Janet Jacksons "Nipplegate" bis hin zu Katy Perrys "Left Shark".

Zu den Musikern, die bereits eine Halftimeshow absolviert haben zählen Ella Fitzgerald, New Kids on the Block, Michael Jackson, Diana Ross, Stevie Wonder, Queen Latifah, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Aerosmith, Britney Spears, N Sync, U2, Sting, Shania Twain, P. Diddy, Justin Timberlake, Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, The Who, Madonna, Cee Lo Green, Usher, Black Eyed Peas, Beyonce, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Katy Perry, Missy Elliot, Coldplay und Lady Gaga.

© getty

Pink singt die Hymne beim Super Bowl 2018

Neben Justin Timberlake steht ein weiteres musikalisches Highlight ebenfalls schon fest: Sängerin Pink wird die Hymne vor dem Super Bowl singen. Das verkündete die Liga Anfang Januar. Die 38-Jährige reiht sich in eine namhafte Liste ein, unter anderem Whitney Houston, Beyonce, Cher, Billy Joel, Lady Gaga und Neil Diamond haben die Hymne vor dem Super Bowl bereits gesungen.

© getty

Was hat es mit der Super Bowl Werbung auf sich?

Der Werbezeit während des Super Bowls gehört zu den begehrtesten und teuersten Werbezeiten im TV. In den letzten beiden Jahren sollen die Kosten für einen 30-Sekunden-Spot über 5 Millionen US-Dollar betragen haben.

Wer gewann den Super Bowl 2017?

Die Partie zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots gilt als einer der verrücktesten Endspiele der NFL-Geschichte. Der Favorit aus New England lag zur Halbzeit bereits 21:3 zurück, konnte das Spiel jedoch im letzten Viertel noch drehen.

19 Punkte holten die Patriots im letzten Abschnitt auf und retteten sich damit in die Overtime. Dort entschieden sie das Spiel und den Titel mit 34:28 für sich. MVP wurde Quarterback Tom Brady.

Super Bowl: Die Sieger der letzten 10 Jahre

Jahr/Super Bowl Gewinner Verlierer Score 2008: XLII New York Giants New England Patriots 17:14 2009: XLIII Pittsburgh Steelers Arizona Cardinals 27:23 2010: XLIV New Orleans Saints Indianapolis Colts 31:17 2011: XLV Green Bay Packers Pittsburgh Steelers 31:25 2012: XLVI New York Giants New England Patriots 21:17 2013: XLVII Baltimore Ravens San Francisco 49ers 34:31 2014: XLVIII Seattle Seahawks Denver Broncos 43:8 2015: XLIX New England Patriots Seattle Seahawks 28:24 2016: L Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 2017: LI New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 (OT)

Super Bowl: Welches Team ist Rekord-Champion?

Geht man nur nach den Titeln, seit das Endspiel in Super Bowl umbenannt wurde, sind die Pittsburgh Steelers der Rekordchampion:

6 Titel: Pittsburgh Steelers

5 Titel: New England Patriots, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4 Titel: Green Bay Packers, New York Giants

3 Titel: Denver Broncos, Washington Redskins, Oakland Raiders

Zählt man jedoch die Championship-Siege dazu, bevor der "Super Bowl" geboren war, halten die Green Bay Packers mit 13 Titeln den Rekord.

Rekorde der Super-Bowl-Geschichte: Teilnahmen

Team Teilnahmen New England Patriots 9 Pittsburgh Steelers 8 Dallas Cowboys 8 Denver Broncos 8 San Francisco 49ers 8 Green Bay Packers 5 New York Giants 5 Oakland/Los Angeles Raiders 5 Washington Redskins 5 Miami Dolphins 5

Die Broncos halten gleichzeitig den unrühmlichen Rekord, die meisten Final-Niederlagen ihr eigen zu nennen (fünf Niederlagen in acht Partien).

Es gibt immer noch einige Teams die den Super Bowl nie gewinnen konnten: Am bittersten stehen die Minnesota Vikings und Buffalo Bills da, die je vier Mal im Endspiel standen, ohne auch nur einen Titel zu holen.

Die Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars und Houston Texans standen als einzige Franchises noch nie im Super Bowl.

Rekorde der Super-Bowl-Geschichte: Scores, Comebacks, Blow-Outs

Die meisten Punkte in einem Super Bowl erzielte San Francisco gegen Denver im SB XXIV (55). Im gleichen Spiel wurde auch der größte Punkteunterschied (45) verzeichnet.

Die wenigsten Punkte schaffte Miami im sechsten Super Bowl der Geschichte (3).

Im vergangenen Jahr schafften die Pats das größte Comeback der Super-Bowl-Geschichte und drehten einen 25-Punkte-Rückstand.

Bereits zwölf Mal kam es vor, dass ein Team in der ersten Halbzeit keine Punkte verzeichnete, acht Mal passierte dies in der zweiten Halbzeit.

Rekorde der Super-Bowl-Geschichte: Spieler, MVPs, Touchdowns