Super Bowl Werbung: Fünf Millionen Dollar pro Spot?

Der Super Bowl rückt immer näher: Anfang Februar ist es so weit (live mit Sprachauswahl auf DAZN)! Neben dem Spiel selbst wird auch über die Werbespots im Vorfeld und in der Nachbetrachtung ausführlich diskutiert - und die Kosten steigen offenbar in astronomische Höhen.

Wie Sports-Illustrated-Kolumnist Richard Deitsch berichtet, sollen die Spots für den Super Bowl laut Dan Lovinger - seines Zeichens Vizepräsident für Werbe-Verkäufe bei NBC Sports - im Schnitt über fünf Millionen Dollar kosten. Für 30 Sekunden Werbezeit.

Laut AdWeek stehen einige Firmen, welche die fünf Millionen Dollar in die Hand nehmen, bereits fest. Dazu gehören demnach Bud Light, Budweiser, Coca-Cola, M&Ms, Hyundai, Pepsi und Avocados From Mexico.

Jahr für Jahr stecken Firmen nicht nur viel Geld, sondern auch besonders kreative Ideen in ihre Super-Bowl-Werbung. Im vergangenen Jahr etwa durfte Rob Gronkowski gemeinsam mit Jeffrey Tambor für Tide werben und auch Audis Werbespot blieb im Gedächtnis.

Die Super-Bowl-Paarung wird am kommenden Sonntag ermittelt. Im AFC Championship Game empfangen die New England Patriots die Jacksonville Jaguars, im NFC Championship Game gibt es das Duell der Philadelphia Eagles gegen die Minnesota Vikings. Beide Championship Games sowie der Super Bowl können live je mit wahlweise deutschem oder englischem Kommentar auf DAZN verfolgt werden.