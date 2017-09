OBJ-Verletzung: "Sechs bis acht Wochen"?

MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Notre Dame @ Boston College MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Week 2 NFL Vikings @ Steelers MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL RedZone -

Week 3 MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL Raiders @ Redskins MLB Royals @ Yankees NFL Cowboys @ Cardinals MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins

Hiobsbotschaft für alle Fans der New York Giants: Das Comeback von Odell Beckham Jr. könnte sich offenbar noch länger hinziehen. Der Wide Receiver sprach am Donnerstag nach dem Training von einem bislang unbekannten Zeitplan.

Beckham erklärte gegenüber Reportern nach der Einheit, in welcher er offiziell als "limitiert" aufgeführt wurde, dass es sich bei seiner Knöchelverletzung um eine Sache von "sechs bis acht Wochen" handele. Beckham hatte sich vor dreieinhalb Wochen im Preseason-Spiel gegen die Browns verletzt.

Die Nachricht kam äußerst überraschend. Zuletzt hatten sich medial eher die positiven Berichte gehäuft, so vermeldete NFL-Network-Insider Ian Rapoport etwa, dass "viel Optimismus" über einen Einsatz Beckhams im Spiel gegen die Detroit Lions am Montagabend herrsche. Immerhin erklärte Beckham nach dem Training am Donnerstag auch, dass er sich so gut wie an keinem der Tage seit der Verletzung gefühlt habe.

Die Giants hatten sich schon im Vorfeld des ersten Spiels - welches der Receiver dann auch verpasste - sehr zurückhaltend gegeben. Coach Ben McAdoo erklärte damals nur, dass man Beckham "von Tag zu Tag" bewerte. Sollte die jüngste Prognose des 24-Jährigen zutreffend sein, könnte er noch rund vier Wochen lang ausfallen.