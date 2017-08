Die letzte Chance - auch für Böhringer?

MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Week 4 der Preseason ist die Woche mit den schwierigsten Prognosen: Die meisten Starter spielen überhaupt nicht, die die doch auflaufen, sind nur kurz zu sehen. So geht es primär um die hinteren Plätze im Kader, ehe alle NFL-Teams dann von 90 auf 53 Spieler runter kürzen müssen. Die Zwischenstufe - der Cut auf 75 Spieler - gibt es nicht mehr, so dass im vierten Preseason-Spiel noch mehr Backups zur Verfügung stehen. Für viele also eine finale Chance - dazu zählt womöglich auch der deutsche Wide Receiver Moritz Böhringer.

Indianapolis Colts (1-2) - Cincinnati Bengals (1-2) (Fr., 1 Uhr)

Andrew Luck fällt noch immer aus und wird aller Voraussicht nach auch zumindest den Auftakt der Regular Season verpassen. Nach zwei durchwachsenen Spielen konnten dann die Backups Scott Tolzien und Stephen Morris gegen Pittsburgh überzeugen - Coach Chuck Pagano vermeldete am Montag, dass Tolzien die Nummer 1 bleibt. Es ist davon auszugehen, dass beide auch gegen die Bengals Snaps erhalten.

Bei Cincinnati dürfte John Ross - der in Week 3 nach auskurierter Schulter-OP endlich zu seinem Debüt kam - gegen Indianapolis nochmals einige Snaps erhalten. Die Bengals deuteten gegen Washington am Wochenende bereits an, dass sie den Speedster vielseitig einsetzen wollen. Auch Joe Mixon, Cincinnatis zweiter hochinteressanter Offensiv-Rookie, wird wohl spielen.

Atlanta Falcons (0-3) - Jacksonville Jaguars (1-2) (Fr., 1 Uhr)

Allzu viel Grund zum Jubeln hatten Jaguars-Fans in der laufenden Preseason noch nicht - ein ernüchterndes Quarterback-Duell prägt stattdessen das Bild. Womöglich endet die Preseason aber zumindest auf einer halbwegs ermutigenden Note: Top-Pick Leonard Fournette, der die letzten beiden Spiele aufgrund einer Fußverletzung verpasst hat, kündigte an, spielen zu wollen. "Hoffentlich stellt der Coach mich auf. Wenigstens für ein, zwei Drives, einfach um wieder in den Rhythmus zu kommen", erklärte der Running Back in der Florida Times-Union.

Davon abgesehen steht aber natürlich auch das Quarterback-Duell im Blick. Blake Bortles mag nach dem Kurzzeit-QB-Duell wieder der Starter sein - trotzdem könnte er einige Snaps gegen Atlantas Backups erhalten, um möglichst Rhythmus und Selbstvertrauen zu gewinnen.

Bei den Falcons wird Running Back Devonta Freeman infolge seiner Gehirnerschütterung erneut nicht spielen. Während Freeman seinen Platz sicher hat, wird anderswo noch um (Start-)Plätze gekämpft. Wes Schweitzer und Ben Garland duellieren sich um den Right-Guard-Spot, C.J. Goodwin könnte sich den vierten Cornerback-Platz sichern. Auch im Receiving-Corps sind wohl noch ein oder zwei Plätze zu haben.

Buffalo Bills (0-3) - Detroit Lions (2-1) (Fr., 1 Uhr)

Die Buffalo Bills treiben den Ausverkauf weiter voran - nach Ronald Darby und Sammy Watkins sowie dem zurückgetretenen Anquan Boldin wurde zum Wochenbeginn auch Linebacker Reggie Ragland abgegeben. Ragland, ein Zweitrunden-Pick 2016 und verletzungsbedingt noch ohne Regular-Season-Snap für Buffalo, wechselte nach Kansas City. Aufgrund von Scheme-Problemen hätte ihm andernfalls wohl die Entlassung gedroht.

Die Bills stehen also vor einem deutlichen Umbruch, und es bleibt abzuwarten, mit welchem Quarterback der erfolgt. Tyrod Taylor wirkt in der neuen Offense nach wie vor unrund, jetzt fällt er mit einer Gehirnerschütterung vorerst aus. Zwar betonte Coach Sean McDermott, dass Taylor sein Starting-Quarterback ist, trotzdem kann jetzt Nathan Peterman Argumente für sich sammeln. Denn auch T.J. Yates steht aufgrund einer Gehirnerschütterung nicht zur Verfügung.

Bei den Lions werden die Stars um den frisch gebackenen Rekordverdiener Matthew Stafford derweil nicht spielen, Coach Jim Caldwell kündigte stattdessen ausreichende Gelegenheiten für die Spieler, die auf der Kippe stehen, an: "Wir haben durch die neue Kader-Regelung mehr Spieler, die man evaluieren kann. Ich denke es hilft, mehr Spieler zu haben, die man jetzt noch einsetzen kann."

New York Jets (1-2) - Philadelphia Eagles (2-1) (Fr., 1 Uhr)

Dass Josh McCown von den Jets jüngst als Regular-Season-Starter verkündet wurde, dürfte niemanden überraschen - zumindest niemanden, der Christian Hackenberg in der Preseason hat spielen sehen. Somit dürfen Jets-Fans wohl auch im letzten Preseason-Spiel nochmals Hackenberg zuschauen, ehe in der Regular Season dann McCown das Steuer übernimmt.

Brice Petty will trotz Knieverletzung gegen die Eagles spielen - Petty und Hackenberg würden in dem Fall den Backup-Quarterback-Platz unter sich austragen. Ansonsten? Der unter der Woche verpflichtete Kony Ealy sollte einige Snaps erhalten.

Und bei den Eagles? Mutmaßlich jede Menge Matt McGloin, der die Preseason-Statistiken mit 88 Pässen schon jetzt deutlich anführt. Tatsächlich spannend ist die Situation im Backfield, hinter LeGarrette Blount und Darren Sproles kämpfen Wendell Smallwood und Donnel Pumphrey um Snaps. Letzterer hatte kein gutes Camp und sollte das vierte Spiel nutzen, um seine Aktien steigen zu lassen.

Green Bay Packers (2-1) - Los Angeles Rams (2-1) (Fr., 1 Uhr)

Die Rams hätte das letzte Preseason-Spiel nutzen können, um noch ein wenig an der Chemie zwischen Jared Goff und Sammy Watkins zu arbeiten - Goff sah gegen die Chargers zuletzt überhaupt nicht gut aus. Stattdessen aber stellte Coach Sean McVay klar, dass Goff, genau wie zahlreiche andere Starter, nicht spielen wird. Schon gegen die Chargers hatte McVay mehrere Starter geschont. Vorhang also auf für Sean Mannion und Dan Orlovsky!

Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das auf die kommende Saison überträgt. Mutmaßlich werden mit Barron, Quinn, Webster und dem aktuell noch streikenden Aaron Donald vier Defense-Starter in der Preseason keinen Snap spielen.

Aufseiten der Packers wird sich ein ähnliches Bild präsentieren, zahlreiche Stars sollten aussetzen. Das ist möglicherweise unter anderem eine Möglichkeit für die Rookie-Running-Backs Jamaal Williams, Aaron Jones und Devante Mays, um sich zu beweisen. Auch bei den Outside Linebackern, das betonte Coach Mike McCarthy unter der Woche, sollen sich die jungen Spieler empfehlen. Auch wenn hier der Konkurrenzkampf mit Neuzugang Ahmad Brooks nochmals verschärft wird.

