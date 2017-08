McCown startet für die Jets

MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox MLB Yankees@Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox NFL Buccaneers @ Dolphins NFL Steelers @ Browns MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Die New York Jets haben Josh McCown als Starting-Quarterback für Week 1 ernannt. Das gab Coach Todd Bowles am Montag bekannt.

Bowles ließ offen, ob McCown die gesamte Saison für die Jets starten werde. Auch die Rolle des Backup-Quarterbacks ist nicht geklärt. Christian Hackenberg und Bryce Petty haben aber für das erste Spiel der Regular Season das Nachsehen gegenüber McCown.

McCown kam im Frühjahr während der Free Agency von den Cleveland Browns nach New York und hatte in den vergangenen Jahren sehr verletzungsanfällig. Experten glauben daher, dass auch Hackenberg und Petty Einsatzminuten bekommen könnten. McCown hatte zuvor in seiner Karriere schon für die Arizona Cardinals, Oakland Raiders, Chicago Bears und Tampa Bay Buccaneers gespielt.