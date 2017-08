135 Millionen! Lions verlängern mit Stafford

MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox MLB Yankees@Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox NFL Buccaneers @ Dolphins NFL Steelers @ Browns MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Derek Carr war nicht lange der Topverdiener in der NFL: Kurz vor dem Start der Regular Season einigten sich die Detroit Lions mit Quarterback Matthew Stafford - dessen Vertrag ausgelaufen wäre - auf einen neuen Deal. Der macht ihn zum Rekord-Verdiener.

Schon seit Wochen wurde darüber spekuliert, wann sich die Lions mit Stafford einigen würden. Am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit war es schließlich so weit.

Die Lions bestätigten die Einigung mit Stafford via Twitter, NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldete die Details: Der neue Vertrag soll sich auf fünf Jahre und 135 Millionen Dollar belaufen, wovon 92 Millionen garantiert sind. Mit dem durchschnittlichen Gehalt in Höhe von 27 Millionen Dollar setzt er sich vor Raiders-Quarterback Derek Carr (25 Millionen), der kurzzeitig der ligaweite Topverdiener war.

Der 29-Jährige hatte Detroit in der Vorsaison teilweise fast im Alleingang in die Playoffs getragen, die Offense von Coordinator Jim Bob Cooter liegt Stafford ganz offensichtlich. Von 2011 bis 2016 hat er zudem in jedem Jahr mindestens 4.250 Yards und 20 Touchdowns pro Saison aufgelegt.

Die Rückkehr des im Vorjahr verletzten Ameer Abdullah sollte die Offense nochmals verbessern - gleichzeitig aber muss Detroit die Verletzung von Left Tackle Taylor Decker mit dem neu verpflichteten Greg Robinson auffangen.