Die 10 größten Fragen vor der Preseason

MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers at Pirates MLB Cubs at Reds MLB Yankees at Tigers

Week 1 der Preseason steht vor der Tür - und damit die große Frage: Auf was genau sollte man eigentlich achten? Wer kann seine Aktien noch ordentlich nach oben treiben, wer kämpft um einen Startplatz? Und welche Teams könnten gänzlich verändert aussehen? SPOX beleuchtet zehn der wichtigsten Fragen zum Start der Preseason.

1. Können McVay und Shanahan ihre Offenses herumreißen?

Was haben wir letztes Jahr von der Offense der Atlanta Falcons geschwärmt: Unter Kyle Shanahan brachten die Falcons eine der spektakulärsten Offenses der letzten Jahre auf den Platz, weil es Shanahan gelang, die individuelle Qualität im Team mit einem tollen Scheme und herausragenden Match-Plans zu vereinen.

Das wird ihm, das sollte jetzt keinen 49ers-Fan schocken, bei seinem neuen Team in San Francisco auf diesem Niveau nicht (sofort) wieder gelingen - die Niners hatten im vergangenen Jahr noch eine der individuell am schwächsten besetzten Offenses. Doch die Free-Agency-Neuzugänge lassen darauf schließen, dass Shanahan zumindest versuchen wird, die Grundzüge seines Schemes beizubehalten.

Brian Hoyer, Pierre Garcon oder auch Logan Paulsen: Die 49ers haben mehrere Spieler verpflichtet, die Shanahans Scheme bereits kennen. Kyle Juszczyk gibt San Francisco indes eine starke Fullback-Präsenz - eine Position, die Shanahan in der Vorsaison ligaweit wohl am besten eingesetzt hat - und Marquise Goodwin sorgt für die notwendigen Speed-Elemente. San Francisco ist somit ein spannendes Experiment: Wie viel können Scheme und guter Matchplan eine individuell nach wie vor zumeist unterlegene Offense tragen?

Und auch in Los Angeles ist ein junger Offensive Coordinator als Head Coach geholt worden: Sean McVay soll Jared Goff, Todd Gurley und Co. in die Spur bringen. Die Rams hatten in der Vorsaison eine desolate Offense, auch in puncto Scheme. An welchen Schrauben kann McVay hier drehen? McVays Offense basiert unter anderem auf Spread-Elementen, also horizontal stark ausgedehnten Formationen - ein erster Baustein, den Goff bestens aus dem College kennt.

In Washington zeigte McVay großes Talent, wenn es darum ging, Underneath-Receiver (Tight Ends oder Slot Receiver) via Scheme frei zu bekommen, um dem Quarterback so einfache Pässe zu ermöglichen. Dafür nutzt er auch gerne Play Action. Gleichzeitig aber spielen auch Downfield-Pässe, etwa mit tiefen Crossing-Routes, eine wichtige Rolle. Es ist kein Zufall, dass Redskins-QB Kirk Cousins von allen Startern im Schnitt die meisten Air Yards pro Pass (4,85) verzeichnete. Was werden wir davon in L.A. sehen? Und was kann Goff davon umsetzen?

2. Wie funktioniert die Dolphins-Offense mit Jay Cutler?

In den allermeisten Fällen bedeutet eine schwere Verletzung des Starting Quarterbacks mehr oder weniger das Ende der Saison. Ein Ersatzmann mag vielleicht noch den einen oder anderen Sieg holen, die ursprünglichen Ambitionen aber gehen schnell in den Keller. Mit diesem Gedanken im Kopf könnte man fast sagen, dass Miami zumindest ein wenig Glück im Unglück hatte.

Keine Frage: Die Verletzung von Ryan Tannehill ist bitter, und das umso mehr, da Tannehill im Laufe der vergangenen Saison unter Coach Adam Gase deutliche Fortschritte gezeigt hatte. Doch Miamis Antwort darauf könnte sich angesichts der Umstände als echter Glücksfall entpuppen.

Gase gelang es, Jay Cutler aus dem Ruhestand zu holen und den durchaus kontrovers diskutierten Quarterback zu verpflichten. Cutler kennt die Offense aus Chicago, er kennt die Grundzüge des Playbooks und die Sprache. Die Dolphins haben mit der Offensive Line, dem Receiving-Corps und Running Back Jay Ajayi auf dem Papier eine spannende Offense - und mit ein wenig Glück können sie den Ausfall ihres Starting Quarterbacks ohne größere Rückschläge auffangen. Dolphins-Fans dürften es kaum abwarten können, Cutler in der Preseason auf dem Platz zu sehen.

3. Osweiler, Siemian, Watson und Co.: Welche QBs setzen sich durch?

In gewisser Weise sind sie das Highlight der Preseason: Die Quarterback-Duelle. Man mag Scheme-Veränderungen nur in Grundzügen erahnen können - wie sich ein Quarterback in der Pocket verhält, ob er durch seine Reads geht und wie genau seine Pässe kommen lässt sich da vergleichsweise gut analysieren. Und Quarterback-Duelle gibt es auch dieses Jahr wieder genügend.

Da wären die Cleveland Browns, die Brock Osweiler zunächst nur für den Draft-Pick holten, inzwischen aber mit ihm als als Starting-Quarterback in die Preseason gehen. Dahinter glänzte aber auch DeShone Kizer im Training, und dann gibt es ja auch noch Cody Kessler. Der aber scheint aktuell hinter Osweiler und Kizer zurückgefallen zu sein.

Auch Osweilers Ex-Ex-Team, die Denver Broncos, haben längst noch keine Quarterback-Entscheidung getroffen. Trevor Siemian und Paxton Lynch werden wenigstens je ein Preseason-Spiel starten, ehe sich Coach Vance Joseph festlegt - und die Broncos-Verantwortlichen haben bereits betont, dass es womöglich keine schnelle Entscheidung gibt.

Besonders spannend ist auch die Situation in Houston: Die Texans haben ohne Frage eine Elite-Defense, die in diesem Jahr sogar noch besser sein sollte. Doch was passiert auf der anderen Seite des Balls? Wie lange braucht Deshaun Watson, um die komplexe Offense zu lernen? Kann Tom Savage längerfristig als Game Manager fungieren? Wie tritt derweil in Chicago Mike Glennon nach all den Turbulenzen rund um den Draft auf? Und kann Christian Hackenberg bei den Jets endlich für positive Schlagzeilen sorgen, oder hat doch Josh McCown das Ruder fest in der Hand?

Die Gehälter aller 32 Starting-Quarterbacks © getty 1/33 Mit seiner Vertragsverlängerung bei den Oakland Raiders hat sich Derek Carr zum bestbezahlten Spieler in der NFL aufgeschwungen. Doch welcher Quarterback kassiert wie viel? SPOX zeigt das jährliche Durchschnittsgehalt aller 32 Starter © getty 2/33 32. Trevor Siemian, Denver Broncos. Durchschnittliches Jahresgehalt: 583.196 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 3/33 31. Dak Prescott, Dallas Cowboys. Durchschnittliches Jahresgehalt: 680.848 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 4/33 30. Deshaun Watson, Houston Texans. Durchschnittliches Jahresgehalt: 3.463.570 Dollar, Vertrag bis 2020 © getty 5/33 29. Blake Bortles, Jacksonville Jaguars. Durchschnittliches Jahresgehalt: 5.163.703 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 6/33 28. Josh McCown, New York Jets. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6 Millionen Dollar, Vertrag bis 2017 © getty 7/33 27. Brian Hoyer, San Francisco 49ers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6 Millionen Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 8/33 26. Marcus Mariota, Tennessee Titans. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.053.494 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 9/33 25. Jameis Winston, Tampa Bay Buccaneers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.337.819 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 10/33 24. Carson Wentz, Philadelphia Eagles. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.669.085 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 11/33 23. Jared Goff, Los Angeles Rams. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.984.418 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 12/33 22. Mike Glennon, Chicago Bears. Durchschnittliches Jahresgehalt: 15 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 13/33 21. Tyrod Taylor, Buffalo Bills. Durchschnittliches Jahresgehalt: 15.250.000 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 14/33 20. Andy Dalton, Cincinnati Bengals. Durchschnittliches Jahresgehalt: 16 Millionen Dollar, Vertrag bis 2020 © getty 15/33 19. Alex Smith, Kansas City Chiefs. Durchschnittliches Jahresgehalt: 17 Millionen Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 16/33 18. Matthew Stafford, Detroit Lions. Durchschnittliches Jahresgehalt: 17.666.667 Dollar, Vertrag bis 2017 © getty 17/33 17. Sam Bradford, Minnesota Vikings. Durchschnittliches Jahresgehalt: 18 Millionen Dollar, Vertrag bis 2017 © getty 18/33 16. Brock Osweiler, Cleveland Browns. Durchschnittliches Jahresgehalt: 18 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 19/33 15. Ryan Tannehill, Miami Dolphins. Durchschnittliches Jahresgehalt: 19.250.000 Dollar, Vertrag bis 2020 © getty 20/33 14. Tom Brady, New England Patriots. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.500.000 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 21/33 13. Matt Ryan, Atlanta Falcons. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.750.000 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 22/33 12. Cam Newton, Carolina Panthers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.760.000 Dollar, Vertrag bis 2020 © getty 23/33 11. Philip Rivers, Los Angeles Chargers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.812.500 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 24/33 10. Eli Manning, New York Giants. Durchschnittliches Jahresgehalt: 21 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 25/33 9. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 21.850.000 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 26/33 8. Russell Wilson, Seattle Seahawks. Durchschnittliches Jahresgehalt: 21.900.000 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 27/33 7. Aaron Rodgers, Green Bay Packers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 22 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 28/33 6. Joe Flacco, Baltimore Ravens. Durchschnittliches Jahresgehalt: 22.133.333 Dollar, Vertrag bis 2021 © getty 29/33 5. Kirk Cousins, Washington Redskins. Durchschnittliches Jahresgehalt: 23.943.600 Dollar, Vertrag bis 2017 (Franchise Tag) © getty 30/33 4. Drew Brees, New Orleans Saints. Durchschnittliches Jahresgehalt: 24.250.000 Dollar, Vertrag bis 2017 © getty 31/33 3. Carson Palmer, Arizona Cardinals. Durchschnittliches Jahresgehalt: 24.350.000 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 32/33 2. Andrew Luck, Indianapolis Colts. Durchschnittliches Jahresgehalt: 24.594.000 Dollar, Vertrag bis 2021 © getty 33/33 1. Derek Carr, Oakland Raiders. Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022

4. Wie sehen die neuen Offenses in der NFC South aus?

Matt Ryan, Drew Brees, Cam Newton und Jameis Winston - die NFC South hat das beste Quarterback-Quartett aller Divisions zu bieten. Und doch könnten alle vier Offenses 2017 deutlich verändert aussehen, was die ersten Hinweise in der Preseason im Süden besonders spannend macht.

Da wären die Saints, die sich Adrian Peterson geholt und plötzlich ein Running-Back-Überangebot haben. Insbesondere interessant hierbei: Peterson könnte ins Run Scheme der Saints gut passen, die große Frage ist, ob er wirklich eine Rolle auch als Pass-Catcher erhält - und wie New Orleans die Ausfälle in der Offensive Line kompensiert.

Die Panthers haben im Draft mit Christian McCaffrey und Curtis Samuel ganz deutlich gemacht, dass ihre Offense anders aussehen soll: Mehr schnelle Pässe, weniger Newton-Runs. Vor allem McCaffrey hat im Training bisher einen glänzenden Eindruck hinterlassen. Aber Stichwort Newton: Carolinas Quarterback plagen noch immer Probleme mit der Schulter, zumindest im ersten Preseason-Spiel wird er nicht auflaufen.

Und die Bucs? Tampa Bay hat alles daran gesetzt, Jameis Winston mit einem möglichst gut bestückten Waffen-Arsenal zu umgeben. DeSean Jackson als Speedster, O.J. Howard als dominanter Tight End, Chris Godwin als weiterer Deep-Threat. Bleiben drei Fragen: Wie werden all diese Waffen eingesetzt? Wie sieht die Offensive Line aus? Und was hat Doug Martin dieses Jahr zu bieten?

Dann wären da noch die Atlanta Falcons, und hier steht eine Frage im Mittelpunkt: Wie entwickelt sich die Offense weiter? Der Abgang von Coordinator Kyle Shanahan hinterlässt eine große Lücke, Steve Sarkisian wurde aus Alabama verpflichtet. Quarterback Matt Ryan ließ bereits durchblicken, dass die grundsätzlichen Elemente der Shanahan-Offense erhalten bleiben - doch Änderungen wird es fraglos geben.

5. Welche Rookies können glänzen?

Die große Unbekannte zum Start einer jeden Preseason sind die Rookies. Nachdem ein paar kurze Clips aus den Trainingseinheiten durchgesickert sind, ist die Preseason die perfekte Bühne, um sich einen ersten Eindruck außerhalb des College-Tapes zu verschaffen.

Natürlich stehen dabei die Top-Picks besonders im Fokus: Wie etwa sehen die ersten NFL-Auftritte von Myles Garrett aus? Was zeigt Mitchell Trubisky, der in der Preseason ordentlich zum Einsatz kommen sollte?

Könnte Leonard Fournette tatsächlich der Spieler sein, der die Jaguars-Offense umkrempelt? Wie prominent wird O.J. Howard bereits bei den Bucs eingesetzt? Und wie präsentieren sich College-Stars wie Solomon Thomas, Jamal Adams, Jabrill Peppers oder Derek Barnett? Die kommenden Wochen werden einen ersten Eindruck liefern.

Seite 1: Die Quarterback-Duelle, spannende Rookies, neue Offenses und die NFC South

Seite 2: J.J. Watt, die Patriots- und Seahawks-Backs, Goff und Wentz sowie Arizona