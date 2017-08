Medien: Elliott wird gesperrt - noch heute?

MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

In der Causa Ezekiel Elliott bahnt sich endlich ein Ende an: Dem Running Back droht nach wie vor eine mögliche Sperre - Berichten zufolge soll die Entscheidung noch am Freitag offiziell gemacht werden.

Das vermelden mehrere Medien übereinstimmend, darunter auch NFL-Network-Insider Ian Rapoport. In jedem Fall sei mit einer Entscheidung innerhalb der nächsten Tage zu rechnen, laut Pro Football Talk habe eine Liga-interne Quelle schon von einer "definitiven Sperre" gesprochen. Elliott werden fünf Vorfälle der häuslichen Gewalt innerhalb von sechs Tagen im Juli 2016 vorgeworfen.

Die Liga untersucht den Fall somit seit über einem Jahr. Damals hatte Elliotts vermeintliche Freundin die Polizei angerufen und von physischen Übergriffen berichtet, laut der Freundin habe sich die häusliche Gewalt über mehrere Tage hingezogen.

Die gleiche Frau hatte ähnliche Vorwürfe gegenüber Elliott schon im Februar geäußert, damals wurde die Anklage fallen gelassen. Der zuständige Staatsanwalt hatte sich aufgrund widersprüchlicher Geschichten und dem Mangel an Zeugen dagegen entschieden.

Elliott erwiderte, dass er nie mit der Frau zusammen gewesen sei und dass es sich lediglich um eine sexuelle Beziehung gehandelt habe. Die Prellungen am Körper der Frau stammen, so der Erstrunden-Draft-Pick der Cowboys aus dem Vorjahr, von einer Barschlägerei. Dieser Teil der Geschichte wurde von der Polizei bestätigt.

In der NFL kann ein Spieler auch dann von der Liga diszipliniert werden, wenn er von juristischer Seite freigesprochen wurde.