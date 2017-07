Ravens noch immer an Kaepernick interessiert

MLB Marlins -

Bereits in der Vorwoche gab es Gerüchte, wonach die Baltimore Ravens an Colin Kaepernick interessiert sein sollen. Team-Verantwortliche bestätigten diese Berichte inzwischen - und führen weiter Gespräche mit Kaep. Der Ausgang aber scheint völlig offen.

Infolge der Rückenprobleme von Quarterback Joe Flacco wurden die Ravens schon seit einigen Tagen mit Kaepernick in Verbindung gebracht - am Sonntag äußerten sich die Team-Bosse ausführlich zu der Situation.

So erklärte Ravens-Besitzer Steve Bisciotti laut ESPN: "Wir gehen das sehr sensibel an und beobachten die Situation. Wir versuchen, herauszufinden, welches der richtige Takt ist." Weiter teilte das Team mit, dass es Gespräche mit Kaepernick gegeben hat. Gleichzeitig haben die Ravens auch die Fühler in andere Richtungen ausgestreckt und etwa mit aktuellen und ehemaligen Spielern sowie Fans und Sponsoren gesprochen, um die Auswirkungen einer Verpflichtung des Quarterbacks auszuloten.

Kaepernick ist seit seinem Abschied aus San Francisco Anfang März ohne Job in der NFL und hat auch kaum ernsthafte Chancen erhalten. Es ist mutmaßlich davon auszugehen, dass zumindest einige Teams noch immer aufgrund seines offenen Protests gegen soziale Ungerechtigkeiten während der Nationalhymne im Vorjahr von einer Verpflichtung absehen.

Weiter stellte Bisciotti aber klar, dass diese nicht die einzigen Faktoren sind: "Wir wollen Spiel gewinnen, und ich weiß nicht, ob er uns dabei helfen wird. Wir beobachten Joe (Flacco, d. Red.) und haben auch mit ihm darüber gesprochen. Und wir beobachten seinen Backup Ryan Mallett. Wir haben auch schon mit Robert Griffin III gesprochen."

Kaepernicks NFL-Statistiken seit 2012: