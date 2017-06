Kelly: Kaepernick "war nie eine Ablenkung"

Erlebe

deinen Sport

live MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League

Chip Kellys Gastspiel bei den San Francisco 49ers war von kurzer Natur, noch in seiner ersten Saison wurde der Coach wieder entlassen. Diese Monate allerdings fielen in die turbulente Zeit rund um den Protest von Colin Kaepernick - Kelly stellte sich jetzt aber klar vor den Quarterback.

Aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus hatte sich Kaepernick vor den Spielen während der Nationalhymne hingekniet - für viele ein maßgeblicher Grund, warum er nach dem Abschied aus San Francisco noch immer kein neues Team gefunden hat. Gerüchte, wonach Kaep intern für Unruhe sorgen könnte, machen etwa nach wie vor die Runde.

Vorjahres-49ers-Coach Chip Kelly allerdings hat das ganz anders wahrgenommen, wie er bei All22.com ausführte: "Er hat jeden Tag hart gearbeitet und sich gewissenhaft vorbereitet. Ich habe es wirklich genossen, mit ihm zu arbeiten. Ich habe seither drei oder vier Mal mit ihm gesprochen und ich glaube, er ist ein wirklich guter Spieler und ein wirklich guter Mensch. Es hat mir viel Spaß gemacht, ihn zu trainieren."

Von Ablenkung dagegen habe es keine Spur gegeben: "Er hat allen Spielern erklärt, warum er das macht. Manche haben ihm zugestimmt, andere haben ihm nicht zugestimmt. Aber nach diesem Punkt haben wir von außerhalb immer wieder gehört, was für eine Ablenkung das doch sei - und in Wirklichkeit war es das nie. Kaepernick hat daraus nie einen Zirkus gemacht, oder was auch immer die Leute denken."

Nur die Seahawks zeigen Interesse an Kaepernick

Kaepernicks erster ernsthafter Team-Besuch in der laufenden Offseason war bei den Seattle Seahawks - wo er mutmaßlich einen sehr guten Backup-Quarterback abgegeben hätte. Seattle entschied sich allerdings gegen die Verpflichtung.

NFL-Commissioner Roger Goodell hatte jüngst erklärt, dass Kaepernicks Probleme auf dem Free-Agency-Markt sportlicher Natur seien: "Das sind Football-Entscheidung. Ich glaube, wenn ein Team das Gefühl hat, dass Colin Kapernick die Mannschaft verbessern würde, würden sie [ihn verpflichten]."

Kaepernicks NFL-Statistiken seit 2012: