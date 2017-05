Osweiler als Starter? "Der Beweis liegt im Tape"

Donnerstag, 25.05.2017

In seinem ersten Interview seit dem Trade nach Cleveland erklärte Osweiler am Mittwoch laut ESPN auf die Frage, ob er sich selbst noch als NFL-Starting-Quarterback sieht: "Absolut! Ich denke, der Beweis dafür liegt im Tape der letzten beiden Jahre."

Weiter führte Osweiler am Rande einer Browns-Trainingseinheit aus: "Ich hatte mal einen Coach im College, der hat mir gesagt, dass ich mich nur um die Dinge sorgen soll, die ich kontrollieren kann. Genau das habe ich seit dem Trade gemacht. Ich könnte mich nicht mehr darüber freuen, hier zu sein. Seit dem Tag, an dem ich hier her gekommen bin, wurde ich mit offenen Armen empfangen."

Gleichzeitig aber gab Osweiler auch offen zu, dass er im Vorfeld keine Ahnung hatte, dass es zu einem Trade kommen würde: "Ich war da gerade auf einem Golfplatz in Arizona, nachdem ich ein Workout beendet hatte. Ich stand gerade auf dem Platz, als mein Telefon geklingelt hat. Fakt ist: Ich bin hier, ich spiele Football und ich liebe es, ein Cleveland Brown zu sein."

