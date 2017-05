Kaepernick: Probetraining bei den Seahawks

Mittwoch, 24.05.2017

NFL-Network-Insider Ian Rapoport berichtete noch am Dienstagabend, dass Kaepernick nach Seattle geflogen sei. Hier soll der 29-Jährige in mehreren Trainingsformen eingesetzt werden und zeigen, dass er ein weiteres Engagement in der NFC West verdient hat.

Die Seahawks sind auf der Quarterbackposition auf der Suche nach einem potenziellen Vertreter für Russel Wilson. Hinter dem Superstar steht im Depth Chart an zweiter Stelle der ungedraftete Free Agent aus dem Jahr 2016 Trevone Boykin. Auch die Personalie Robert Griffin III soll von Seattle in Erwägung gezogen werden.

Bei den 49ers hat Kaepernick in der vergangenen Saison 2.241 Yards, 16 Touchdowns und vier Interceptions geworfen, konnte als Starter allerdings nur einen Sieg einfahren. Unter den auf dem Free-Agent-Markt verfügbaren Quarterbacks ist Kaepernick, der San Francisco 2012 in den Super Bowl geführt hat, der Erfahrenste.

