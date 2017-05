NFL gibt Spielern mehr Spielraum beim Feiern

Mittwoch, 24.05.2017

Der für Fans und Spieler sicherlich größte Tagesordnungspunkt beim Owners Meeting am Dienstags - neben der Verkürzung der Overtime auf zehn Minuten - war die Neuregelung von Touchdown-Celebrations.

Von nun an soll den Spielern mehr Spielraum eingeräumt werden, "um nach großen Plays Spaß zu haben", so ein offener Brief von NFL-Commissioner Roger Goodell.

Zu den nun erlaubten Aktionen gehören vor allem die Benutzung des Footballs als Spielgerät nach einem Touchdown, das Feiern "auf dem Boden" - wie etwa bei Schneeängeln - und die bislang strengstens untersagten Gruppen-Feierlichkeiten.

Allerdings ist nicht alles erlaubt. Aktionen, die aus Sicht der NFL anstößig sind - wie Twerking - bleiben verboten. Genauso Aktionen, die zu lange dauern und das Spiel verzögern oder gegen einen Gegenspieler gerichtet sind. Denn das Ziel bleibe: "Fairness, sauberer Wettbewerb und ein gutes Beispiel für junge Sportler zu sein."

