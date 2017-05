Saints-Schock: Unger verpasst wohl Saisonstart

Montag, 08.05.2017

Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Die Verletzung sei so gravierend, dass Unger wohl den Start der kommenden Regular Season verpassen wird - mutmaßlich, so Rapoport, werden ihn die Saints zum Saisonstart auf die PUP-Liste (physically unable to perfom, d. Red.) setzen.

Das hinterlässt eine große Lücke in New Orleans: Die O-Line der Saints ist traditionell darauf ausgerichtet, vor allem in der Mitte stark zu sein, um Drew Brees so eine saubere Pocket zu verschaffen. Auch für das Interior-Run-Blocking für Mark Ingram und Adrian Peterson ein empfindlicher Schlag.

Ohne Unger könnte sich New Orleans jetzt nochmals auf dem Free-Agency-Markt umschauen - Ex-Jets-Center Nick Mangold etwa ist noch zu haben.

