Bolt über John Ross: "Keine Chance"

Montag, 08.05.2017

Gegenüber Jesse Washington von The Undefeated stellte Bolt auf die Frage, ob Ross eine Chance gegen ihn hätte, klar: "Auf keinen Fall, keine Chance. Ich glaube, die Leute haben über die Jahre immer wieder versucht, die Spitze zu erreichen. Aber es ist eine Leiter, und niemand will die Leiter hoch klettern. Alle wollen immer direkt nach ganz oben. Jeder will mich immer schlagen, aber nein. Keine Chance."

Ross hatte kurz nachdem er von den Cincinnati Bengals gedraftet worden war erklärt: "Ich würde meine Geschwindigkeit mit der von Usain Bolt vergleichen, wenn ich einfach die Technologie von ESPN Sport Science anwende. Sie haben mir gesagt, dass ich schnelleren Fuß-Kontakt habe als er, dafür macht er die größeren Schritte.

Daher wäre es "in meinen Augen definitiv ein gutes Rennen, aber auf 40 Yards würde ich Usain Bolt packen. Usain Bolt, ich weiß, dass ich dich auf 40 Yards schaffe. Wann auch immer du dich mit mir treffen willst, können wir das machen."

