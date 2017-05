Lynch startet Mega-Radtour durch Oakland

Dienstag, 23.05.2017

Am Samstagnachmittag schlängelte sich laut Schätzungen von SF Gate plötzlich eine 300 bis 400 Personen starke Fahrrad-Kolonne durch die Straßen Oaklands. Ganz vorne mit dabei: Marshawn Lynch. Der Running Back hielt sich dabei am Fenster eines weißen Vans fest und führte den Tross durch die Stadt.

Es war nicht das erste Mal, dass Lynch in dieser Offseason mit einem Drahtesel auf sich aufmerksam macht: Mitte Januar, als der Routinier noch mit seiner Ruhestand-Welt-Tour beschäftigt war, tauchte ein Video auf, auf dem man Lynch sieht, wie er auf einer Straße in einem schottischen Dorf zunächst einen kleinen Fahrrad-Stunt hinlegt - wohlgemerkt auf der falschen Straßenseite - nur um dann in letzter Sekunde einem herannahenden Bus auszuweichen.

Vorher hatte er unter anderem einen bestens dokumentierten Trip nach Ägypten unternommen, hatte einige Kurz-Auftritte im Fernsehen etwa bei "Brooklyn Nine-Nine" sowie den "Diesel Brothers" und ging mit Bear Grylls in die Berge Frankreichs, um zu jagen und in der Wildnis zu überleben.

